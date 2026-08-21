María Victoria Pineda es la hermana melliza de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y aunque ambas tienen un gran parecido físico, sus vidas profesionales han tomado caminos diferentes. Mientras una ocupa un papel visible por su cercanía con el presidente Abelardo de la Espriella, la otra mantiene un perfil mucho más discreto.

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De acuerdo con Las 2 Orillas, las dos nacieron el 8 de octubre de 1987 y son las menores de los cuatro hijos de Gabriel Antonio Pineda y Regina Victoria Aruachán. Durante su infancia y adolescencia vivieron entre Montería y Barranquilla, antes de trasladarse a Bogotá para continuar con su formación profesional.

María Victoria estudió Administración de Empresas y comenzó su trayectoria laboral en Córdoba. Uno de sus primeros cargos conocidos fue como jefa de mercadeo de la Universidad del Sinú, antes de regresar a Bogotá y continuar su carrera en el sector privado.

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Según el citado medio, su camino profesional quedó relacionado con el de su cuñado. Actualmente, hace parte de De la Espriella Lawyers, firma fundada por Abelardo de la Espriella, mientras su hermana Ana Lucía se convirtió en una figura pública al acompañar al abogado en su carrera política y asumir posteriormente el rol de primera dama.

La historia familiar que une a las mellizas Pineda

La relación entre la familia Pineda y Abelardo de la Espriella se remonta a los años en que todos tenían vínculos con Montería. Sin embargo, fue durante la etapa universitaria en Bogotá cuando Ana Lucía comenzó su relación sentimental con el abogado.

El noviazgo empezó en 2005 y, tres años después, la pareja contrajo matrimonio en Cartagena. Desde entonces tuvieron cuatro hijos y Ana Lucía acompañó diferentes etapas de la carrera profesional de quien actualmente ocupa la Presidencia.

María Victoria, en cambio, ha permanecido lejos de la exposición que implica la actividad política de su hermana y su cuñado. Su presencia pública es mucho menor y su trayectoria se ha concentrado principalmente en el ámbito profesional.

¿Qué otros vínculos tiene la familia Pineda con la firma de De la Espriella Lawyers?

La relación profesional con la firma de Abelardo de la Espriella no se limita a María Victoria. De acuerdo con la información publicada sobre la familia, su hermana mayor, Lilian María Pineda, también tiene un cargo dentro de la compañía, donde aparece como gerente financiera.

De esta manera, diferentes integrantes de la familia Pineda han tenido vínculos profesionales con el entorno empresarial de Abelardo de la Espriella, aunque María Victoria es quien ha despertado especial interés por su condición de melliza de la primera dama.

A diferencia de Ana Lucía, cuya imagen ahora está estrechamente relacionada con las actividades de la Presidencia, María Victoria ha optado por mantener una vida mucho más reservada y alejada de los escenarios políticos.

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.