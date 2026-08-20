Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral, que es el tribunal encargado de supervisar y garantizar la legalidad del proceso electoral en Colombia, autorizó la entrega de una suma significativa de dinero a Claudia López, ex candidata presidencial. De acuerdo con la información oficial, a López se le reconoció una reposición de votos equivalente a COP 4.991.735.840, tras alcanzar 573.104 votos durante la “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación” realizada el pasado 8 de marzo. El valor definido por el tribunal para cada voto válido fue de COP 8.710, cálculo que derivó en la suma mencionada para la candidata del grupo significativo de ciudadanos denominado “Con Claudia Imparables”. López se enfrentó en la consulta interna a Leonardo Huerta, quien, más adelante, se convirtió en su fórmula vicepresidencial y actualmente ocupa el cargo de director de Función Pública bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La decisión del Consejo Nacional Electoral también determinó que a la reposición autorizada se le descontará el 1 % del monto aprobado, destinado a la contratación del sistema de auditoría externa, cifra que equivale a COP 49.917.358. Además, en la etapa de revisión de las cuentas de campaña, el Fondo Nacional de Financiación Política señaló que existieron gastos por COP 304.200 sin relación directa con la campaña, motivo por el cual dichos egresos no fueron contemplados al autorizar el reembolso correspondiente a la reposición de votos.

Vale destacar que López ha sido la primera candidata autorizada por el Consejo Nacional Electoral para acceder a estos recursos. No obstante, el tribunal anunció que en los próximos días se pronunciará sobre los demás aspirantes que participaron en consultas y superaron el umbral del 4 % de los votos válidos. De acuerdo con las cifras, Paloma Valencia logró 3.235.286 votos en la “Gran Consulta por Colombia”, mientras que Juan Daniel Oviedo obtuvo 1.255.510 sufragios. Inicialmente, se calcularon retornos de COP 26.810 millones para Valencia y COP 10.404 millones para Oviedo. Sin embargo, el monto de reposición de votos está limitado por los topes de gastos de campaña establecidos por la coalición, que para este caso fue de COP 2.000 millones, tanto para Valencia como para Oviedo. Esto significa que, pese al número de votos obtenidos, ninguno de los dos aspirantes podrá recibir más de esa cantidad, dado que sus gastos no superaron este límite y la reposición solo puede cubrir hasta ese máximo.

¿Cuánto dinero puede recibir un candidato por reposición de votos en Colombia?

De acuerdo con la información del Consejo Nacional Electoral, el monto que un candidato puede recibir por reposición de votos depende tanto del valor asignado por voto válido como del tope máximo de gastos de campaña definido por la respectiva coalición o grupo político. Aunque el cálculo simple multiplicando votos por el valor asignado podría arrojar sumas mayores, la ley limita el pago a lo que realmente se gastó en la campaña y hasta el tope establecido.

¿Qué gastos de campaña pueden ser excluidos de la reposición de votos por el Consejo Nacional Electoral?

El Consejo Nacional Electoral y el Fondo Nacional de Financiación Política revisan detalladamente los informes de gastos de campaña y pueden excluir aquellos rubros que no tengan relación de causalidad con la campaña electoral. En el caso de Claudia López, se encontró que COP 304.200 correspondían a gastos no justificados para la reposición, por lo que no se incluyeron en el reembolso otorgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.