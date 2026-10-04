El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, respondió a los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella, quien cuestionó su gestión y anunció que los recursos de la Nación destinados a la capital de Sucre no quedarían bajo el control directo de la administración municipal. El mandatario local calificó la situación como un “ataque político”.

Sigue a PULZO en Discover

Acuña pidió al presidente no responsabilizarlo por los resultados electorales registrados en Sincelejo y le reclamó por los señalamientos hechos en su contra. “No me culpe de los malos resultados que obtuvo en la ciudad de Sincelejo. No me perfile, señor presidente”, manifestó el alcalde en su respuesta.

(Vea también: De la Espriella donó su segundo salario presidencial, de $ 41 millones: “No me pertenece”)

El mandatario municipal también hizo un llamado a De la Espriella para bajar la tensión entre ambos. “Desarme su corazón, el odio no le hace bien a nadie”, expresó Acuña, quien aseguró que las diferencias políticas no deberían llevar a desconocer la presunción de inocencia de las personas que tienen investigaciones o procesos en curso.

Lee También

En ese sentido, Acuña cuestionó que existan diferencias en la manera como se habla de funcionarios investigados y puso como ejemplo a integrantes del Gobierno Nacional. Según dijo, no considera que una persona deba ser señalada como culpable simplemente por tener un proceso, pues todos deberían contar con las garantías establecidas por la ley.

El alcalde también respondió a las advertencias sobre el manejo de los recursos públicos destinados a Sincelejo. Frente a la desconfianza expresada por el presidente, propuso que los proyectos puedan ejecutarse mediante el Fondo Milagro, con esquemas de cofinanciación que permitan avanzar en las obras sin que los recursos tengan que quedar directamente bajo el control de la Alcaldía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.