Por: El Espectador

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Durante casi dos décadas, Blanca Lilia Molina ha persistido en una sola pregunta a la justicia ordinaria: “¿Por qué el caso de mi hijo está archivado si él tiene dolientes?”. Su hijo, Johnn Charli Ortiz Molina, fue víctima de una de las violencias más profundas que dejó el conflicto armado entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según el relato, Johnn Charli, con apenas 22 años y luego de prestar el servicio militar, fue secuestrado, asesinado y desaparecido por miembros del Comando Conjunto Central de ese grupo, concretamente hombres del frente 21, en julio de 2003. Los hechos ocurrieron porque él llevaba en su cuello las medallas de identificación militar, conservadas como recuerdo de su pasado en el Ejército.

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El drama de Blanca Molina es reflejo de una realidad mucho más amplia: ella forma parte del inmenso grupo de más de 8,7 millones de personas reconocidas como víctimas de la guerra en Colombia, un enfrentamiento que dejó cicatrices profundas en la sociedad. Esta guerra cambió de rumbo hace una década, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, considerado un hito en la historia colombiana. El objetivo central de este acuerdo no solo fue poner fin a la confrontación armada, sino también sentar las bases de una paz estable y duradera, aún cuando en los años recientes otros actores armados han continuado ejerciendo violencia.

Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Paz fue la creación de una institucionalidad orientada a atender las demandas de las víctimas y a garantizar sus derechos: verdad, justicia, reparación y no repetición. De entre las entidades nacidas de este proceso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tienen un papel crucial. Blanca Molina ha encontrado apoyo en esas instituciones para seguir adelante con la búsqueda de justicia y verdad para su hijo. La existencia y acciones de la JEP y la UBPD se erigen como respuesta a décadas de ausencia de soluciones y archivos de casos, en los que miles de familias, como la de Blanca, mantienen viva la memoria y la esperanza de reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fueron creadas como parte del Acuerdo de Paz con el propósito de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado. La JEP es un tribunal que investiga, juzga y sanciona crímenes relacionados con el conflicto, asegurando así justicia transicional. La UBPD, por su parte, se encarga de localizar, identificar y entregar restos de personas desaparecidas, proporcionando respuestas a las familias que esperan saber el destino de sus seres queridos.

¿Por qué es importante la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia?

La búsqueda de justicia es fundamental para que las víctimas y sus familias puedan acceder a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, pilares reconocidos en el Acuerdo de Paz. Esta labor permite cerrar ciclos de impunidad y dignificar la memoria de quienes sufrieron hechos violentos, además de fortalecer la confianza en las instituciones creadas para tal fin, como la JEP y la UBPD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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