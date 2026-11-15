Por: El Espectador

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La presencia de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en la comunidad de Tierra Grata, ubicada en Manaure, Cesar, marcó un nuevo momento en el seguimiento al proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc que dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz hace una década. De acuerdo con Miroslav Jenča, jefe de esa misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este territorio se distingue por contar con uno de los procesos de reincorporación más consolidados del país, un hecho puesto de relieve durante la apertura del festival “Faga Perijá”, realizado desde el 14 hasta el 16 de noviembre y enfocado en la promoción de la cultura regional.

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La inauguración de este festival, según Jenča, es significativa porque evidencia que la reincorporación tiene sentido y valor cuando su impacto se traduce en bienestar colectivo. El jefe de la misión enfatizó que este espacio cultural nació de un trabajo previo de documentación en fotografías y vídeos, registrando la llegada de los firmantes del Acuerdo a la comunidad y el proceso de transformación hacia la vida civil.

En el evento hubo presencia también de delegados de la misión diplomática de Irlanda en Colombia, hecho que, según la misión de la ONU, fortalece el mensaje de que la cooperación internacional es fundamental para la continuidad y éxito de la reintegración de los excombatientes. Este acompañamiento diplomático refuerza la necesidad de propiciar alianzas que respalden este tipo de iniciativas y fomenten condiciones favorables para quienes buscan una vida alejada del conflicto.

De acuerdo con Jenča, los avances logrados hasta la fecha solo podrán ser sostenibles si se cuenta con oportunidades económicas, acceso a fuentes de financiación, apertura a mercados, infraestructura adecuada y un acompañamiento estatal constante, a lo que se añade la importancia de garantizar la seguridad. El representante reconoció que persisten preocupaciones debido a las amenazas contra los líderes comunitarios, una situación que dificulta el desarrollo y consolidación de proyectos esenciales en la región. En este sentido, la Misión de Naciones Unidas ha promovido el diálogo y la articulación con las instituciones para consolidar un ambiente en el que los habitantes puedan vivir y crecer sin miedo, de acuerdo con los alcances de su mandato.

Este festival y las actividades recientes forman parte de las conmemoraciones que se han desarrollado rumbo a la fecha en la que se cumplen diez años desde la firma del Acuerdo renegociado con las Farc en el Teatro Colón de Bogotá. El balance de este proceso involucra tanto los logros como los retos enfrentados por más de 11.000 personas que abandonaron la criminalidad y actualmente consolidan su transición a la vida civil, según lo reportado.

¿Cuál es el impacto del proceso de reincorporación en Tierra Grata, según Naciones Unidas?

Según la información de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Tierra Grata se destaca como uno de los puntos donde el trabajo de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz está más consolidado. El impacto se refleja en el bienestar colectivo y en el desarrollo de iniciativas culturales, económicas y sociales lideradas por quienes dejaron las armas, con el acompañamiento tanto internacional como estatal.

¿Qué desafíos enfrenta la reintegración de excombatientes de las Farc en comunidades como Tierra Grata?

De acuerdo con Miroslav Jenča, los principales desafíos para la reintegración en comunidades como Tierra Grata incluyen las amenazas contra líderes comunitarios, la necesidad de acceso a oportunidades económicas, financiación, mercados, infraestructura y apoyo institucional, así como la garantía de la seguridad para todos los participantes en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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