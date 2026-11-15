Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre fue capturado en Melgar luego de un tenso enfrentamiento con la Policía, ocurrido específicamente en el sector del puente del barrio El Galán. Según información recopilada, el sujeto presuntamente utilizó un arma de fuego para disparar contra una patrulla del cuadrante que circulaba por ese lugar. Los disparos, que según las autoridades superaron la decena, provocaron alarma entre los habitantes de la zona, quienes se vieron sorprendidos por la intensidad del intercambio.

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La reacción de la Policía fue inmediata. De acuerdo con los datos disponibles, aproximadamente 20 uniformados participaron en el operativo que se desplegó tras el ataque. La persecución se extendió por varias cuadras y culminó en la zona cercana a la quebrada La Mergada, donde el sospechoso habría intentado huir tras abrir fuego contra los agentes. Finalmente, los policías lograron ubicarlo y capturarlo en ese sector, cerrando así una situación que puso en riesgo tanto a los uniformados como a quienes se encontraban en los alrededores.

Respecto a los efectos de este operativo, la información disponible señala que no hubo heridos entre los civiles ni entre el personal policial, de acuerdo con los reportes preliminares conocidos. Sin embargo, se menciona que el hombre capturado habría resultado herido durante el procedimiento, aunque esta versión espera confirmación oficial por parte de las autoridades. Además, una vez asegurado, el detenido fue trasladado a la estación de Policía de Melgar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque. Entre los aspectos que se buscan precisar están el motivo detrás de la agresión y las características específicas del arma empleada contra los uniformados. La Policía mantiene bajo reserva algunos detalles en tanto avanza la recopilación de evidencia que permita determinar la responsabilidad y antecedentes del capturado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el puente del barrio El Galán en Melgar según la Policía?

La información disponible indica que se presentó un intercambio de disparos entre un hombre armado y agentes de la Policía en el sector del puente del barrio El Galán, en Melgar. El incidente inició cuando el sujeto, presuntamente, abrió fuego contra una patrulla del cuadrante, llevando a una rápida persecución y posterior captura del implicado cerca de la quebrada La Mergada.

¿El enfrentamiento en Melgar dejó heridos entre civiles y policías?

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos por las autoridades, no se presentaron heridos ni entre los civiles ni entre los uniformados tras el intercambio de disparos. Sin embargo, se investiga si el detenido sufrió lesiones durante el procedimiento, circunstancia que aún debe ser confirmada oficialmente por la Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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