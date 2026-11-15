La presentación del libro Las otras rayas del tigre, del periodista y escritor Óscar Montes, terminó interrumpida este sábado 15 de noviembre en Barranquilla, luego de que varias personas ingresaran al teatro de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y exigieran suspender el evento, que hacía parte de la programación de la tercera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe (Filbac).

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La actividad estaba prevista para las 2:30 de la tarde e incluía un conversatorio con los periodistas Vanessa Saldarriaga y Luis Felipe Vásquez. Sin embargo, según contó Montes a El Heraldo, dos mujeres y un hombre irrumpieron en el recinto, cuestionaron el carácter de la presentación y ordenaron que se desalojara el lugar.

El escritor aseguró que los asistentes se sintieron preocupados por la situación y optaron por abandonar el teatro. Además, denunció que el pendón promocional del libro fue vandalizado. En videos difundidos sobre lo ocurrido se observa a varias personas interrumpiendo la actividad y, posteriormente, enfrentándose con algunos de los asistentes.

La universidad es centro de pensamiento y escenario natural de pluralismo. Rechazo el saboteo de la presentación de mi libro #LasOtrasRayasDelTigre por un grupúsculo de intolerantes, que atentan contra la libertad de expresión. Presentar un libro será siempre un evento cultural. https://t.co/35rxTtudS2 — Oscar Montes (@leydelmontes) November 14, 2026

Montes rechazó lo sucedido y sostuvo que la presentación de una publicación es una actividad cultural y periodística, no un acto político. También cuestionó que se impidiera el desarrollo de un espacio de conversación en una universidad.

¿Por qué sabotearon la presentación del libro?

El periodista relacionó la interrupción con el contenido de Las otras rayas del tigre, una publicación que reúne cinco entrevistas que le hizo al abogado Abelardo de la Espriella entre 2019 y 2025. Las conversaciones recorren distintos momentos de su trayectoria, desde cuando descartaba aspirar a la Presidencia hasta su posterior entrada en la contienda electoral.

Montes señaló que durante la protesta una de las personas lanzó arengas a favor del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, insistió en que las posiciones políticas de los participantes no deberían impedir la presentación de un libro.

“Una de las personas que estaba allí, de estos vándalos, gritaba arengas de Petro, a favor de Petro. Entonces no tiene nada que ver Petro con el evento, absolutamente nada que ver con Petro”, afirmó a El Heraldo.

El escritor también cuestionó que, al parecer, estudiantes de Bellas Artes estuvieran involucrados en la interrupción. En su opinión, las universidades deben ser escenarios abiertos a la crítica, la discusión y la diversidad de pensamiento.

“Si hay un escenario natural para el debate, para la crítica, para la controversia es la universidad. Es que la universidad es universal, es el pensamiento universal y ahí cabemos todos: los de izquierda, los de derecha”, expresó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.