Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella enfrentó personalmente a Néider Yesid Uñates López, conocido por el alias ‘Primo Gay’, tras su reciente captura en el departamento de Antioquia. En un hecho poco común, el mandatario tuvo un encuentro directo con el presunto cabecilla criminal y, en un video que difundió en sus redes sociales, le advirtió que podría ser trasladado al buque cárcel, una embarcación de máxima seguridad proyectada por su gobierno para recluir a individuos considerados de alta peligrosidad. En palabras del presidente: “Lo vamos a meter en altamar, donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”. De acuerdo con la conversación, De la Espriella subrayó la gravedad de los crímenes atribuidos a Uñates López, incluyendo asesinatos de uniformados y atentados contra la infraestructura del país.

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Durante el diálogo, el mandatario fue enfático al recordarle al detenido su presunta responsabilidad en la muerte de 13 policías que estaban en tareas de erradicación de cultivos ilícitos, así como el asesinato de seis soldados, eventos que las autoridades investigan y que, según información de inteligencia, estarían ligados al historial del capturado. Uno de los momentos más tensos del intercambio fue cuando De la Espriella mencionó el caso del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño, crimen por el cual también responsabilizó a Uñates López, señalando que habría participado en el secuestro, tortura y homicidio del comunicador.

El presidente recordó igualmente que, según información oficial, Uñates López tendría una trayectoria de más de una década en estructuras criminales, pasando por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo. Además, dejó abierta la posibilidad de solicitar su extradición a Estados Unidos, si se cumplen los requisitos legales, una solicitud que también planteó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Alias ‘Primo Gay’, de 26 años, es señalado por las autoridades como uno de los más buscados en Antioquia y principal responsable de una estructura de las disidencias de las Farc, facción de alias Calarcá. Se le relaciona con instalación de minas, ataques a la Fuerza Pública, homicidios y uso de drones en operaciones contra uniformados. Su captura se produjo el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, en un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía, en el que también se incautaron armas de fuego y fueron arrestadas otras personas. Por información sobre su paradero, la recompensa ofrecida alcanzó los 640 millones de pesos. Tras el operativo, el gobierno evalúa su reclusión en el buque cárcel o la extradición mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere enviar a alias Primo Gay al buque cárcel?

El traslado de alias ‘Primo Gay’ al buque cárcel se menciona por su peligrosidad y la gravedad de los delitos que, según las autoridades, se le atribuyen, incluyendo asesinatos de uniformados, atentados y liderazgo en estructuras armadas. El presidente De la Espriella plantea esta opción como una medida excepcional para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las sanciones en condiciones de máxima seguridad.

¿Qué significa ser extraditado y cuáles podrían ser los cargos para alias Primo Gay?

La extradición es un proceso legal por el cual una persona detenida en un país es entregada a otro país para ser juzgada por delitos allí cometidos. En el caso de alias Primo Gay, su extradición a Estados Unidos, si procede legalmente, respondería a presuntos vínculos con actividades criminales como el narcotráfico o ataques relacionados con intereses estadounidenses, según la solicitud anunciada por las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.