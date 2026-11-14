Por: El Espectador

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La reciente captura de Néider Yesid Uñates López, identificado como alias “Primo Gay”, reveló la trayectoria de uno de los criminales más perseguidos en Antioquia. El operativo, realizado en la vereda Santa Ana, jurisdicción de Briceño, fue desarrollado de forma coordinada por el Ejército, la Policía y la Fiscalía. Con este procedimiento, se evidenciaron los constantes movimientos de Uñates López entre las organizaciones criminales más poderosas en el nordeste del departamento, pasando de ser un hombre de confianza de alias “Calarcá”, jefe de una facción disidente de las antiguas Farc, a sumarse a las filas del Clan del Golfo, grupo con el que mantuvo nexos estrechos tras su expulsión de la llamada subestructura 5.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y fuentes de Inteligencia Militar confirmaron que este cambio de bando obedeció a disputas internas en las disidencias, según lo reflejaron en un comunicado de julio pasado del frente 36. Uñates López fue excluido por sus supuestos acercamientos con el Clan del Golfo. Además, en la región, grupos como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias se disputan rutas y territorios estratégicos, debido a los ingresos ilícitos derivados del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

De acuerdo con Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia citado por El Espectador, alias “Primo Gay” inició su carrera delictiva en el Eln (Ejército de Liberación Nacional), ascendió a posiciones de mando y luego migró a las disidencias, donde alcanzó un papel de liderazgo bajo alias “Calarcá”. Zapata señala que la migración de Uñates López al Clan del Golfo respondió a un intento de asesinato planeado por mandos de las disidencias en su contra, lo que lo llevó a buscar protección en su anterior adversario.

El prontuario de alias “Primo Gay” incluiría su presunta participación en hechos graves, entre ellos la supuesta orden de asesinar al periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente, quien reportaba sobre enfrentamientos armados y desplazamientos forzados. Según la Fiscalía, Pérez Rueda fue interceptado, interrogado por alias “Víctor Chalá” y asesinado el 8 de mayo, bajo acusaciones de colaborar con fuerzas estatales.

Paralelamente, medios como Caracol Radio informaron de una posible alianza formal entre Uñates López y el Clan del Golfo, en la que se ofrecía su experiencia criminal a cambio de integrar sus estructuras en territorios disputados. Esa recomposición impactó el equilibrio de poder en la zona, en especial después del asesinato de Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, que debilitó al frente 18 y aceleró reacomodos internos.

En este contexto, la Fiscalía avanza en la legalización de la captura y la definición de su situación judicial. Además, Uñates López es investigado por su posible implicación en el derribo de un helicóptero Black Hawk ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, ataque en el que murieron 13 policías y que es investigado por el Gobierno de Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado alias “Primo Gay” en Antioquia?

Alias “Primo Gay” fue capturado por su historial delictivo asociado con organizaciones armadas ilegales en Antioquia, principalmente las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Las autoridades lo implican en delitos como extorsión, asesinato, desplazamiento forzado y la presunta participación en el homicidio del periodista Mateo Pérez, así como en el derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, en 2025. La Fiscalía y organismos de inteligencia priorizaron su captura debido a su liderazgo criminal y los riesgos que representaba en la región.

¿Qué significa la recomposición criminal en Antioquia tras la captura de alias "Primo Gay"?

La recomposición criminal en Antioquia, tras la captura de alias “Primo Gay”, hace referencia a los movimientos y alianzas que surgieron entre las facciones ilegales que disputan el control territorial. El tránsito de Uñates López entre las disidencias y el Clan del Golfo evidencia las fracturas y tensiones internas, así como las dinámicas de adaptación de estos grupos para mantener sus rutas de narcotráfico y recursos ilícitos. Este tipo de cambios refleja una constante lucha por el poder y el dominio de economías criminales en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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