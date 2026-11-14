Por: El Espectador

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En un operativo llevado a cabo por el Ejército en Antioquia fue capturado Néider Yesid Uñates López, conocido como alias ‘Primo Gay’, cuya búsqueda era prioritaria para las autoridades debido a su historial criminal vinculado a grupos armados como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La detención se produjo en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, y fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien enfatizó la peligrosidad de Uñates López. Según información proporcionada por la Fiscalía, este hombre está señalado como el responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo, así como de otros graves delitos.

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De acuerdo con lo comunicado por De la Espriella y citado en El Espectador, ‘Primo Gay’ era requerido por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Además, se le atribuyen la instalación de campos minados, ataques a la Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra la infraestructura y maquinaria en la región. En la operación también fue capturado un segundo presunto integrante de la estructura criminal y se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición, elementos que refuerzan las pruebas en su contra y son fundamentales para el proceso judicial en curso.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que la persecución contra ‘Primo Gay’ llevaba meses, tiempo durante el cual las autoridades construyeron un completo dosier criminal sobre sus actividades. La captura, según Rendón, representa un avance relevante en la estrategia departamental para poner a disposición de la justicia a jefes criminales que han pasado por distintas estructuras armadas, incluidas las disidencias del frente 36 de FARC y el Clan del Golfo. Rendón afirmó textualmente que “pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre”.

El prontuario de Uñates López refleja también su paso por el ELN y su participación en una disidencia dirigida por alias Calarcá, aunque diferencias con este último impulsaron su aproximación al Clan del Golfo. Cabe recordar, según reseñó El Espectador, que en meses anteriores ya se había desarrollado una operación cerca de Briceño para capturarlo, ocasión en la que, pese a reportes erróneos sobre su baja, logró escapar con vida. Así, la detención de ‘Primo Gay’ representa, para las autoridades, un importante golpe contra redes ilegales que han afectado la seguridad y la vida en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, y qué crímenes se le atribuyen?

Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, es identificado como uno de los delincuentes más buscados en Antioquia por su participación en grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según la Fiscalía, se le responsabiliza del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, así como de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, delitos relacionados con armas de fuego y municiones, además de instalar campos minados, atacar a la Fuerza Pública y cometer atentados contra infraestructura y maquinaria.

¿Cómo fue capturado alias ‘Primo Gay’ y qué pruebas tienen en su contra?

La captura de alias ‘Primo Gay’ se realizó en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia, durante una operación militar desarrollada por el Ejército y confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella. En la intervención también fue detenido otro presunto miembro de la estructura y se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, así como proveedores y munición. Estas evidencias respaldan la acción judicial y aportan fundamentos para el proceso que enfrenta el capturado ante las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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