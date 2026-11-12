Las autoridades intensifican los operativos de búsqueda y rastreo en el departamento de La Guajira para lograr la pronta liberación de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, quien fue víctima de un secuestro durante la mañana del miércoles 11 de noviembre. En las últimas horas, la aparición de una grabación de seguridad se convirtió en una pieza fundamental dentro del expediente investigativo para reconstruir los hechos e identificar a los autores materiales del rapto.

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El registro audiovisual publicado por Noticias RCN captura el instante exacto en que la camioneta utilizada por los delincuentes abandona a toda velocidad las inmediaciones del lugar donde se perpetró el plagio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, la mujer fue interceptada de manera sorpresiva cuando se encontraba realizando sus rutinas habituales de ejercicio al interior de un gimnasio local, siendo obligada bajo intimidación a abordar el automotor en el que emprendieron la fuga.

Este es el video:

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Las imágenes están siendo analizadas minuciosamente por los equipos de inteligencia y policía judicial con el propósito de dimensionar los tiempos de reacción, establecer la ruta exacta que tomaron los captores y verificar la existencia de otras cámaras de vigilancia públicas o privadas que permitan obtener detalles sobre las placas o características del vehículo involucrado. Paralelamente, los investigadores adelantan la recopilación de testimonios en el sector para precisar cuántos hombres participaron en el operativo criminal.

Dentro de las líneas de investigación abiertas por la fuerza pública, una de las principales hipótesis apunta hacia una eventual participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este secuestro. No obstante, fuentes oficiales precisaron que dicha posibilidad forma parte de las pesquisas en curso y aún no cuenta con confirmación definitiva sobre la autoría de esa estructura guerrillera. Entre tanto, la zozobra persiste entre familiares, allegados y habitantes de Uribia, quienes aguardan resultados concretos de las operaciones desplegadas en la región para traer de vuelta sana y salva a la esposa del mandatario municipal.

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