La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) respondió a los hallazgos de la Contraloría de Bogotá sobre los proyectos Victoria, en San Victorino, y La Estación, en Barrios Unidos, por los que el organismo de control advirtió presuntos daños al patrimonio público por $1.613 millones. La entidad reconoció la importancia de la auditoría y aseguró que tomará medidas para atender las observaciones y fortalecer sus procedimientos.

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Frente al proyecto La Estación, la Contraloría cuestionó $71,2 millones en costos registrados durante cerca de 12 años sin que se definiera la viabilidad de la iniciativa. RenoBo explicó que el parque zonal contemplado en el predio sí fue construido y entregado a la ciudad, pero el componente de vivienda no avanzó por dudas sobre si una parte del terreno correspondía a espacio público y por los cambios normativos introducidos con el POT de 2021 y la Actuación Estratégica Calle 72.

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La empresa sostuvo que los $71,2 millones corresponden a costos reales de estructuración que quedaron registrados de manera transitoria mientras se definía el futuro del proyecto. También indicó que este año solicitó a Catastro modificar la destinación del terreno a urbanizable, obtuvo un concepto de Planeación que confirma que el lote es independiente del parque y pidió un avalúo comercial. Además, consultó a la Empresa Metro sobre el predio.

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En cuanto al proyecto Victoria, la Contraloría señaló un presunto detrimento de $1.542 millones por una penalidad del 20 % que no se habría cobrado oportunamente a los compradores de 21 locales comerciales. Estos inmuebles fueron vendidos en 2020 por un total de $7.710 millones, pero los compradores incumplieron obligaciones de pago entre 2021 y 2022. RenoBo respondió que no participó directamente en esas compraventas y que el cobro de las obligaciones corresponde a la fiducia y al constructor.

La entidad agregó que en octubre de 2023 se firmó un acuerdo de pago que mantuvo vigentes la penalidad y las garantías. Según su respuesta, entre 2024 y 2026 exigió en seis sesiones del comité fiduciario que se cobrara la deuda y se ejecutaran las garantías. Como resultado, actualmente hay $1.281 millones recaudados, aunque todavía no han podido aplicarse porque el constructor no ha entregado la información correspondiente a cada local. RenoBo aseguró que las acciones de cobro continúan vigentes.

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Como parte de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento, la empresa deberá adoptar, antes del 30 de marzo de 2027, una decisión formal sobre la continuidad del proyecto La Estación y establecer controles contables para registrar los costos de acuerdo con la etapa de cada iniciativa. En el caso de Victoria, convocará al comité fiduciario para definir cómo recuperar la totalidad de la cartera, incluidas las acciones legales que correspondan.

Finalmente, RenoBo manifestó que seguirá atendiendo los requerimientos de la Contraloría y de los demás organismos de control, y que entregará los documentos y soportes solicitados. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos, mientras los hallazgos de la auditoría continúan bajo revisión de las autoridades competentes.

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