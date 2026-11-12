Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá será escenario de una celebración que pone en primer plano la cultura y el patrimonio: la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, que se celebrará el viernes 13 de noviembre. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este evento recogerá el lema “Museos uniendo un mundo dividido” y convocará a más de 80 museos y espacios culturales distribuidos en más de 14 localidades del Distrito. La localidad de La Candelaria se posiciona como epicentro, ya que reúne 25 de estos espacios, ratificando su importancia como referencia histórica, arquitectónica y cultural en la capital.

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Entre los museos destacados que participarán en La Candelaria se encuentran el Museo de Bogotá —con las sedes Casa de los Siete Balcones y Casa Sámano—, el Museo Colonial, el Museo Santa Clara, el Museo de las Fuerzas Militares, el Museo Histórico de la Policía Nacional, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el Museo Casa de Moneda y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), según la información oficial. La celebración dará a los visitantes la oportunidad de conocer diferentes colecciones, participar en diversas propuestas artísticas y culturales, y acceder a una agenda cultural extendida en el tiempo.

La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, recalcó la importancia de estos espacios para preservar la memoria colectiva. En palabras de la mandataria: “La Noche de Museos es una invitación para que la ciudadanía se apropie de esa riqueza, descubra nuevas experiencias y reconozca que la cultura y el patrimonio son fundamentales para construir comunidad”. Con este enfoque, la invitación está dirigida a residentes, visitantes y turistas para que recorran la localidad, se nutran de la oferta cultural y aporten al fortalecimiento de la identidad e historia local.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones artísticas, recorridos guiados y actividades especiales que profundizan en la historia y el legado de la ciudad. En el caso del Museo de Bogotá, la sede de Casa Sámano estará abierta de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. y la de Casa de los Siete Balcones, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lo que permitirá vivir la experiencia cultural hasta altas horas de la noche.

Esta Noche de Museos forma parte de un esfuerzo distrital por conectar a Bogotá con 13 países de Iberoamérica, impulsando el intercambio y resaltando a los museos como espacios vivos para el diálogo, el aprendizaje y la construcción de memoria, como lo indica Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué museos y espacios culturales de La Candelaria participan en la Noche de Museos de Bogotá?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, participan museos como el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones), el Museo Colonial, el Museo Santa Clara, el Museo de las Fuerzas Militares, el Museo Histórico de la Policía Nacional, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el Museo Casa de Moneda y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entre otros, sumando un total de 25 en la localidad de La Candelaria.

¿Cuál es el objetivo de la Noche de Museos de Bogotá y qué actividades ofrece?

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es fortalecer la identidad, la memoria y el tejido social, invitando a residentes y visitantes a apropiarse del patrimonio y la cultura. Durante la jornada, hay acceso a exposiciones, presentaciones artísticas, recorridos y actividades especiales en horarios extendidos, favoreciendo el encuentro y la participación de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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