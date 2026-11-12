Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá ha logrado destacarse internacionalmente gracias a su proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que se posicionó como finalista en la II Bienal de Urbanismo de México 2026, según información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Específicamente, la Actuación Estratégica Calle 72 sobresale entre 278 propuestas postuladas y tiene como meta la transformación de un sector urbano de 140 hectáreas, situado en torno a la primera y segunda línea del metro de Bogotá. Este proyecto busca fortalecer el espacio público, promover la vivienda y ofrecer servicios, mientras extiende la función económica y facilita la revitalización urbana alrededor de los principales corredores de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

La importancia de este reconocimiento fue resaltada por Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, quien afirmó que “este reconocimiento pone en valor la construcción colectiva de ciudad, a través de la articulación institucional, la participación ciudadana y la integración de diferentes componentes del desarrollo territorial bajo una visión común”. Para Reyes, el hito implica un mayor compromiso al impulsar instrumentos concretos que permitan llevar la planeación al plano de la transformación del territorio, priorizando el bienestar y la calidad de vida de las personas.

El proyecto figura como finalista en la categoría Instrumentos de Planeación y Financiamiento. Esta categoría pone de relieve las herramientas que orientan y viabilizan la transformación urbana mediante la coordinación de la planeación territorial, normativas urbanísticas, gestión del suelo y mecanismos de financiación. Los ganadores se anunciarán durante la ceremonia de premiación programada para el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Lab Cultural Ciudadano, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

La Actuación Estratégica Calle 72 se desarrolla en la Unidad de Planeamiento Local Barrios Unidos e integra diez sectores catastrales; entre ellos, Concepción Norte, San Felipe, Alcázares y Los Alcázares Norte. Entre sus logros previstos, la iniciativa buscará recuperar ambientalmente el Canal Salitre, consolidar nuevos parques, ofrecer 12.485 viviendas y crear cerca de 90.965 metros cuadrados de espacio público. Además, está proyectada la construcción de más de 7 kilómetros de ciclorrutas y 5,6 kilómetros de calles peatonales, reafirmando así la apuesta por la movilidad sostenible y la convivencia urbana, de acuerdo con datos del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

La Bienal, organizada por la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) junto a ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos), busca identificar aquellos proyectos, políticas e investigaciones que contribuyan significativamente a la planeación urbana e impacten positivamente en la vida de las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué objetivos tiene la Actuación Estratégica Calle 72 en Bogotá?

La Actuación Estratégica Calle 72 apunta a revitalizar 140 hectáreas en torno a dos líneas del metro de Bogotá, con metas como la recuperación ambiental del Canal Salitre, la consolidación de parques, la construcción de 12.485 viviendas, la ampliación de 90.965 m² de espacio público, la creación de más de 7 kilómetros de ciclorrutas y 5,6 kilómetros de calles peatonales.

¿Qué significa una actuación estratégica en urbanismo?

En urbanismo, una actuación estratégica es una herramienta de planeación que permite desarrollar intervenciones integrales en zonas concretas de la ciudad. Estas acciones articulan normativas, inversiones públicas y privadas, mecanismos de gestión y financiamiento, y proyectos orientados a revitalizar y transformar el territorio según un modelo previamente definido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z