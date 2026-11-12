Por: Portal Bogotá

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Las voces de las mujeres y las niñas tendrán un espacio destacado en Bogotá gracias a la jornada cultural Ruta Mujeres y niñas que escriben, crean y transforman, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed. El evento, que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m., busca visibilizar y reconocer las contribuciones de escritoras colombianas y latinoamericanas. De acuerdo con información oficial publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este proyecto invita tanto a leer como a crear y reflexionar colectivamente en torno a las experiencias narrativas y artísticas de mujeres y niñas.

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La iniciativa se integra en el contexto de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido también como 25N. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el objetivo principal es destacar la palabra y la creación como medios para reconocer vivencias, construir memoria y fortalecer la prevención de violencias de género. Por ello, la programación se desarrollará en seis Distritos Creativos de la ciudad. Los mediadores territoriales de los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) acompañarán las actividades en lugares emblemáticos como Independencia (Centro Internacional), Carmen de la Laguna (Fontibón), San Luis (Teusaquillo), Hippies (Diverso La Playa) y Virrey (La 85), además de una ruta literaria por los cafés de San Felipe.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, expresó que la iniciativa articula a los Distritos Creativos con la Política Pública LEO para promover que la lectura, la escritura y la oralidad formen parte de la vida cotidiana de las comunidades. Trujillo resaltó la importancia de leer a mujeres escritoras como punto de partida para que ellas mismas puedan contar sus historias y para dialogar en comunidad sobre cómo prevenir las violencias.

La programación continuará el 22 de noviembre de 2026, cuando se llevarán a cabo nuevas actividades en diferentes espacios de BibloRed. Estas acciones buscan ampliar los escenarios de encuentro, lectura, arte y protagonismo femenino en la vida cultural de Bogotá. Toda la información sobre la agenda puede consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, principalmente en la red social Instagram, como lo señala la página institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Ruta Mujeres y niñas que escriben, crean y transforman en Bogotá?

La Ruta Mujeres y niñas que escriben, crean y transforman propone una programación gratuita liderada por mediadores de los Paraderos Paralibros Paraparques en seis Distritos Creativos de Bogotá, así como recorridos literarios por cafés en San Felipe y una serie de encuentros literarios y artísticos orientados a resaltar los aportes de las mujeres y las niñas en la literatura y el arte, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N?

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como 25N, es una fecha de conmemoración que busca sensibilizar, denunciar y prevenir cualquier tipo de violencia basada en género, tal como lo enmarca la programación de la Ruta Mujeres y niñas que escriben, crean y transforman en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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