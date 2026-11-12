Por: Portal Bogotá

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La localidad de Tunjuelito, en Bogotá, busca fortalecer su identidad cultural y reconocer los elementos que la distinguen a través de una iniciativa de participación ciudadana impulsada por la Alcaldía Local de Tunjuelito. De acuerdo con información difundida en el portal oficial de la alcaldía, el propósito central de este proceso es elaborar un diagnóstico turístico del territorio, fundamentado en las voces de quienes viven, trabajan y construyen comunidad en el sector.

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La iniciativa invita de manera abierta a la ciudadanía, gestores culturales, comerciantes y organizaciones comunitarias a contribuir, identificando los sitios emblemáticos, las prácticas tradicionales, la gastronomía típica y los espacios naturales que conforman la riqueza de la localidad. El enfoque participativo pretende consolidar un inventario cuyo valor radica en la memoria y experiencia de las personas, en lugar de quedar reducido a cifras y reportes técnicos alejados de la vida cotidiana.

Quienes deseen participar en la consulta virtual podrán hacerlo hasta el lunes 23 de noviembre de 2026. La dinámica es sencilla: basta con escanear el código QR disponible en las piezas gráficas e informativas circuladas por la administración local o acceder directamente al enlace compartido por la Alcaldía Local de Tunjuelito. Allí, cada persona puede aportar sobre aquello que, desde su perspectiva individual o colectiva, hace único a este territorio del sur de Bogotá.

Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, recalcó la importancia de este ejercicio: “Tunjuelito tiene una riqueza histórica, cultural y comunitaria invaluable que merece ser conocida por toda Bogotá. Queremos que la hoja de ruta para el desarrollo turístico de nuestra localidad no se construya desde un escritorio, sino con la voz, los recuerdos y la experiencia de nuestras vecinas y vecinos. Invito a toda la comunidad a escanear el código QR, dejarnos sus aportes y contarnos qué hace que Tunjuelito sea un orgullo para todas y todos”. Según esta declaración, se insiste en la necesidad de que las decisiones estratégicas para el turismo local partan de los aportes directos de la ciudadanía.

Finalmente, la Alcaldía Local de Tunjuelito reitera que la participación conjunta de vecinas, vecinos, colectivos y comerciantes es el pilar esencial para definir la proyección turística y preservar las tradiciones y los espacios que caracterizan el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en el diagnóstico turístico de Tunjuelito?

Cualquier persona interesada puede participar ingresando a la consulta virtual habilitada por la Alcaldía Local de Tunjuelito antes del lunes 23 de noviembre de 2026. La comunidad puede aportar sus ideas al escanear el código QR difundido en materiales informativos o mediante el enlace oficial, contribuyendo así a la identificación de sitios y tradiciones únicas del sector.

¿Qué aspectos hará visibles el diagnóstico turístico participativo de Tunjuelito?

El diagnóstico turístico, con enfoque participativo, busca documentar y dar visibilidad a sitios emblemáticos, prácticas tradicionales, espacios naturales y la gastronomía típica de la localidad, tomando como base los relatos, vivencias y conocimientos de los habitantes del territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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