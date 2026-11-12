Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su trabajo persistente contra el delito, evidenciando avances concretos en la judicialización de ciudadanos investigados por conductas criminales. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y reportada por la Policía de Bogotá, una patrulla adscrita a la Estación de Policía Santa Fe, en colaboración con el equipo del denominado Plan Centro, llevó a cabo la captura de un hombre de 35 años, quien era requerido por una orden judicial por el delito de hurto agravado.

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La operación tuvo lugar en el sector conocido como parque de la Mariposa, en el centro de la ciudad. Durante procedimientos rutinarios de registro, control y solicitud de antecedentes, los uniformados verificaron la identidad del ciudadano, lo que permitió detectar que esta persona contaba con una orden de captura vigente acorde con los registros del sistema de antecedentes judiciales. En esa verificación, se confirmó el reporte positivo, lo que derivó inmediatamente en la captura del sospechoso, siempre dentro del marco legal correspondiente.

Una vez concluidas las actuaciones, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el cumplimiento de la pena impuesta, que deberá cumplir en centro carcelario autorizado. Según la información dada a conocer por la Policía de Bogotá, el capturado tenía anotaciones anteriores por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado y abuso de confianza. Este tipo de antecedentes refuerza la importancia del trabajo preventivo y de control ejercido por las patrullas policiales en sectores estratégicos de la capital.

Además, cifras aportadas por la propia Policía de Bogotá revelan que mediante orden judicial se han logrado capturar, a la fecha, a un total de 3.426 personas relacionadas con varios delitos en la ciudad. Este indicador da cuenta de la magnitud de la lucha contra las actividades ilícitas y el compromiso institucional con el orden público.

Las autoridades locales reiteran la importancia de la denuncia ciudadana, recordando que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede reportarse a través de la Línea de Emergencias 123. La colaboración de la ciudadanía es considerada fundamental para el éxito en las sanciones judiciales y la investigación efectiva de los delitos que afectan a Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la denuncia ciudadana en Bogotá a través de la Línea de Emergencias 123?

La Línea de Emergencias 123 de Bogotá está habilitada para que cualquier ciudadano pueda reportar hechos delictivos o situaciones que alteren la convivencia. De acuerdo con las recomendaciones de la Alcaldía y la Policía de Bogotá, este canal de comunicación permite que las autoridades activen procedimientos de respuesta inmediata, inicien investigaciones y garanticen la atención adecuada de los incidentes reportados.

¿Qué delitos presentan mayor número de capturas judiciales en Bogotá según la Policía?

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Bogotá, los delitos con mayor presencia en las capturas judiciales recientes son hurto agravado, concierto para delinquir y abuso de confianza. Estos datos reflejan la tendencia de las acciones delictivas más perseguidas por las autoridades, quienes priorizan la búsqueda y judicialización de responsables de estos hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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