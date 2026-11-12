Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como epicentro de la cultura y la música, a través de iniciativas como "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". En esta oportunidad, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) presenta una serie especial de conciertos dedicados al compositor ruso Dmitri Shostakóvich, bajo la batuta del director español Tomàs Grau. Según la información publicada en la página oficial de la Filarmónica de Bogotá, se trata de dos funciones imperdibles. La primera se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 5:30 de la tarde, en la parroquia San Gabriel Arcángel, ubicada en el barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño. Esta función será de entrada libre hasta completar aforo. La segunda función tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería disponible a través de TuBoleta y en las taquillas del auditorio.

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El repertorio central de estas presentaciones está enfocado en la obra de Shostakóvich, en particular su Concierto para violonchelo no. 1, una pieza inspirada en la música de Serguéi Prokófiev. La exigente parte solista estará a cargo de José David Márquez, violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Márquez, quien inició sus estudios en Venezuela e integró filas como la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira, se formó profesionalmente con el profesor William Molina en la Academia Latinoamericana de Violonchelo. De acuerdo con datos proporcionados por la Filarmónica, Márquez ha ocupado cargos relevantes en varias orquestas y actualmente es uno de los músicos destacados de la OFB.

Tomàs Grau, nacido en Barcelona en 1979 y formado en dirección orquestal en el Conservatorio Superior Municipal de Música y la Escuela Superior de Música de Cataluña, dirige esta temporada de conciertos. Grau ha sido director artístico y musical de la Franz Schubert Filharmonia y ha colaborado con formaciones como la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Simón Bolívar. Su estilo, de acuerdo con la Filarmónica, se caracteriza por la precisión en el gesto y por transmitir las emociones presentes en cada partitura con transparencia.

Ambos conciertos prometen una profunda aproximación al universo sonoro de Shostakóvich, en una cita tanto para melómanos como para quienes buscan nuevas experiencias culturales en la ciudad, según lo destacado a través de las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá dedicados a Shostakóvich?

Los conciertos tendrán lugar el viernes 13 de noviembre de 2026 en la parroquia San Gabriel Arcángel del barrio Ciudad Jardín Sur, con entrada libre; y el sábado 14 de noviembre de 2026, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería disponible a través de TuBoleta y en las taquillas. La información fue confirmada por la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

¿Quiénes son Tomàs Grau y José David Márquez en la programación de la OFB?

Tomàs Grau es el director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para esta serie, reconocido por su trayectoria internacional y precisión en la dirección musical. José David Márquez será el solista del concierto para violonchelo no. 1 de Shostakóvich, destacándose como miembro de la OFB y por su formación y experiencia en orquestas de Venezuela y Colombia. Ambas figuras son fundamentales en la interpretación de este repertorio en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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