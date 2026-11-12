Un hombre de 62 años fue capturado en Pereira, Risaralda, luego de que presuntamente intentara pagar el pasaje de un bus con un billete falso de 100.000 pesos. El caso llamó la atención de las autoridades debido a que el ciudadano tendría varias anotaciones judiciales, algunas relacionadas con el tráfico de moneda falsificada.

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Los hechos habrían ocurrido el viernes 6 de noviembre, hacia las 6:25 de la tarde, cuando el hombre, identificado como Rodrigo Guarín, abordó un vehículo de la empresa Líneas Pereiranas que cubría la ruta entre Santa Rosa de Cabal y Pereira.

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De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación locales, el pasajero le habría entregado al conductor un billete de alta denominación para pagar el recorrido. En un primer momento, el trabajador no habría notado ninguna irregularidad.

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Sin embargo, la situación cambió cuando el bus tuvo que detenerse debido a la congestión vehicular. Al revisar el dinero para calcular el cambio que debía devolverle al pasajero, el conductor descubrió que el billete presuntamente era falso.

Según las versiones conocidas, al darse cuenta de que el billete había sido identificado, Guarín se habría sentado en el puesto del copiloto y le habría ofrecido disculpas al conductor por intentar entregarle dinero falsificado.

Pese a esto, el trabajador decidió informar lo sucedido a las autoridades una vez llegaron al terminal de transporte. Allí, uniformados verificaron la identidad del pasajero y conocieron que presuntamente registraba antecedentes judiciales.

El procedimiento terminó con la captura del hombre, quien ahora deberá responder ante la justicia por el delito que le fue imputado.

Hombre tendría 12 anotaciones judiciales, seis por moneda falsificada

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue el historial judicial que, según medios locales, tendría el detenido. Al parecer, registra al menos 12 anotaciones por diferentes hechos, seis de ellas relacionadas con el tráfico de moneda falsificada.

Esos registros corresponderían a los años 2002, 2005, 2010, 2011, 2020 y 2026.

La Fiscalía 27 Seccional, junto con la Unidad de Reacción Inmediata (URI), habría adelantado la imputación por el delito de tráfico de moneda falsificada. No obstante, el hombre no habría aceptado los cargos.

Aunque se habría solicitado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mistrató le habría concedido detención domiciliaria.

De acuerdo con la información publicada por medios de Pereira, Guarín sería oriundo de esa ciudad, trabajaría como vendedor ambulante y residiría en el barrio Las Brisas, en el sector de Villasantana.

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¿Qué pena contempla la ley por hacer circular billetes falsos en Colombia?

El tráfico de moneda falsificada está contemplado en el artículo 274 de la Ley 599 de 2000, correspondiente al Código Penal colombiano. La norma establece sanciones para quienes introduzcan al país, saquen de él, adquieran, comercialicen, reciban o hagan circular moneda nacional o extranjera falsa.

La disposición contempla penas de prisión de 48 a 144 meses, es decir, de cuatro a 12 años, para quienes incurran en esas conductas.

La responsabilidad penal depende de lo que se logre demostrar durante el proceso judicial. En este caso, el hombre fue capturado y señalado de intentar utilizar un billete falso para pagar un pasaje de transporte público.

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