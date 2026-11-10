Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, fue contundente en su mensaje a los delincuentes durante la entrega de resultados de un operativo de seguridad, afirmando: "Qué pesar de sus madres y saben algo, en Ibagué el que la hace la paga". Su tono directo atrajo la atención y evocó el estilo confrontativo del presidente Abelardo De La Espriella, conocido por sus fuertes declaraciones y por encarar verbalmente a las personas capturadas durante operativos recientes contra el crimen, según lo informó la Administración Municipal.

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La intervención de Aranda se dio a conocer el martes 10 de noviembre durante el balance del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia que articuló el esfuerzo de más de 500 uniformados. Esta operación permitió realizar 30 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de la capital del Tolima, según el reporte oficial.

El llamado de la mandataria fue uno de los momentos más destacados de la jornada, donde no solo se reiteró la postura institucional frente al crimen, sino que también se divulgaron cifras clave sobre los resultados. De acuerdo con la información entregada, los operativos dejaron 89 personas capturadas: 51 en flagrancia, es decir, sorprendidas en el momento del delito, y 38 mediante orden judicial. Entre los capturados figuran 25 presuntamente vinculados con homicidios, 23 relacionados con tráfico de estupefacientes y 17 con casos de hurto. Además, hubo capturas por otros delitos como lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

En cuanto a los decomisos, la Administración Municipal reportó la incautación de 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi. Al balance también se sumaron tres armas de fuego, cuatro pistolas traumáticas, 12 cartuchos, la incautación de un vehículo, una motocicleta y 36 celulares, así como el decomiso de 14 millones de pesos en efectivo. Se reportó, además, la recuperación de seis motocicletas que habían sido hurtadas.

De acuerdo con Aranda, estos resultados reflejan un trabajo conjunto de la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el Ministerio Público. El objetivo, explicó la Administración, es desmantelar estructuras criminales, combatir el tráfico de drogas y disminuir la violencia en la ciudad, en una clara apuesta por la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos en Ibagué?

En el balance presentado por la Administración Municipal de Ibagué se informó que 89 personas fueron capturadas durante los operativos de seguridad; 51 en flagrancia y 38 a través de órdenes judiciales. Entre los delitos más recurrentes están homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto, además de casos por lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

¿Qué es el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) y cuál fue su resultado?

El Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) es una estrategia coordinada que involucra a más de 500 uniformados, orientada a combatir el crimen en Ibagué. Según el balance divulgado, permitió la ejecución de 30 allanamientos, la captura de 89 personas, la incautación de grandes cantidades de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, así como la recuperación de motocicletas robadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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