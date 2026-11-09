Un viaje que debía transcurrir sin contratiempos terminó en tragedia para el subintendente de la Policía Nacional Fabio Enrique Castillo Cobos, quien fue asesinado durante un presunto intento de hurto en inmediaciones del puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona, Bolívar.

Sigue a PULZO en Discover

El homicidio ocurrió el domingo 8 de noviembre de 2026, cuando el uniformado se encontraba de permiso y se movilizaba en un vehículo particular que presentó una falla mecánica. La situación obligó a los ocupantes a detenerse en ese sector, donde fueron abordados inicialmente por varios hombres que se ofrecieron a prestarles ayuda.

(Lea también: “No es algo fácil”: duro relato de la madre de Ana María Meza, la joven asesinada por su prometido)

Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar de la Policía, los sujetos regresaron posteriormente armados y habrían intentado despojar a los ocupantes de sus pertenencias. En medio del episodio se produjo un intercambio de disparos en el que Castillo Cobos recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Lee También

Luego de lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar y reaccionaron ante la situación. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar de la zona.

Según el reporte del Departamento de Policía Bolívar, entre los interceptados habría dos sospechosos señalados de participar directamente en el homicidio.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar cómo se desarrolló el ataque. Por ahora, la información oficial no precisa sus identidades ni entrega detalles sobre las armas que habrían sido utilizadas.

¿Quién era Fabio Enrique Castillo Cobos?

El subintendente estaba adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de El Carmen de Bolívar, donde desarrollaba labores relacionadas con la investigación de hechos delictivos.

Su muerte generó consternación entre sus compañeros y allegados. La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar, rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado.

El caso también puso de nuevo la atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes de la fuerza pública fuera de sus actividades de servicio. Castillo Cobos estaba disfrutando de un permiso cuando ocurrió el episodio que terminó con su vida.

(Vea también: Aparece nueva hipótesis del asesinato de Ramsés Vargas en Bogotá: “Venganza”)

La investigación tendrá que reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el vehículo presentó la falla mecánica, quiénes se acercaron inicialmente a ofrecer ayuda y cómo se produjo el posterior intercambio de disparos.

Además, los investigadores deberán establecer la participación de las personas interceptadas y recopilar los elementos probatorios necesarios para avanzar en el proceso judicial.

Por ahora, la principal hipótesis entregada por la Policía apunta a un intento de hurto que terminó en el asesinato del subintendente. Las autoridades continúan con las actuaciones para identificar a todos los responsables y esclarecer los detalles del crimen.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)