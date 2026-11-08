Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se pronunciaron este domingo 8 de noviembre sobre las denuncias de Deicy Jiménez, quien señala al exmandatario de presuntamente haber obtenido favores sexuales a cambio de contratos estatales.

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En un comunicado conjunto, las dos mujeres aseguraron que, como feministas, consideran necesario tomar en serio las denuncias de las mujeres y garantizar su protección.

También solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad y que las autoridades tengan en cuenta una perspectiva de género al analizar el caso.

El pronunciamiento se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las acusaciones de Jiménez, quien entregó su teléfono celular a las autoridades y ha sostenido que cuenta con elementos para respaldar sus señalamientos.

Sofía y Antonella Petro cuestionaron el uso político de las denuncias

Las hijas del expresidente también se refirieron al contexto político en el que se conocieron las acusaciones contra su padre. Como militantes de izquierda, afirmaron que pueden defender sus convicciones feministas y, al mismo tiempo, analizar el escenario político que rodea la denuncia.

En ese sentido, cuestionaron a los sectores que, según ellas, buscan instrumentalizar las causas feministas pese a que habitualmente desprecian las reivindicaciones de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Por nuestra parte: no les seremos útiles”, escribieron.

Sofía y Antonella también defendieron el legado del Gobierno de su padre y aseguraron que no se sienten avergonzadas de haber respaldado ese proyecto político.

Sin embargo, reconocieron que dentro de la izquierda deben existir espacios de autocrítica y procesos internos frente a las denuncias. Añadieron que un movimiento político no puede reducirse a una sola persona y que sus ideas deben trascender a sus dirigentes.

Hijas de Petro expresaron confianza en que su padre comparecerá ante la justicia

En la parte final del comunicado, Sofía y Antonella hablaron directamente de su relación familiar con el expresidente.

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, señalaron.

También afirmaron que han cuestionado en el ámbito familiar los comportamientos machistas de Petro y que continuarán defendiendo sus posiciones políticas y éticas.

Pese a ello, expresaron su confianza en la honestidad del exmandatario: “Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario”.

Las dos aclararon que, más allá de sus convicciones personales, corresponde a la justicia establecer la verdad sobre las acusaciones.

El expresidente ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales y ha sostenido que enfrentará las denuncias ante las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.