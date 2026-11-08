Por: El Espectador

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La Línea 2 del Metro de Bogotá avanza hacia su licitación definitiva con la reciente precalificación de tres consorcios empresariales, compuestos por firmas reconocidas en proyectos de infraestructura de gran escala. Según información de la Empresa Metro de Bogotá, estas agrupaciones pasaron los filtros técnicos, jurídicos y financieros y ahora podrán preparar sus ofertas para adjudicarse el contrato que implica diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento del trazado que irá de la calle 72 con carrera 10 hasta Fontanar del Río, en Suba. La adjudicación está programada para el primer semestre de 2027, de acuerdo con la entidad citada.

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El grupo APCA ML2 Bogotá integra filiales de Mota-Engil, empresa con trayectoria en corredores ferroviarios como el Metro de Medellín, donde participa junto con CRRC Hong Kong en la denominada Unión Temporal Metro de la 80. Este grupo también suma a la francesa Spie Batignolles Génie Civil, que ha trabajado en obras de ingeniería civil y subterráneas, además de colaborar con Mota-Engil en licitaciones para expandir el Metro de Lisboa. Sin embargo, Mota-Engil enfrentó este año una imputación en Colombia dentro de un proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría, relacionado con contratos educativos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

Por su parte, el consorcio APCA Metro Capital L2, liderado por Xi’an Rail Transportation Group y Xi’an Metro Colombia, cuenta con especialistas como CASCO Signal, Beijing Urban Construction Design & Development Group y CRRC Changchun Colombia Railway Vehicles. Xi’an ya tiene experiencia en la capital, pues forma parte de Metro Línea 1 S.A.S., grupo adjudicatario de la Línea 1 junto con China Harbour Engineering Company (CHEC). En 2026, la Empresa Metro impuso una multa de primera instancia al concesionario —no de manera individual a Xi’an—, por retrasos en la estación 3 en Ciudad Kennedy. Un informe presentado en junio reportó trece procesos administrativos en curso por cuestiones de seguridad, adelantamiento de obra y cronogramas.

El tercer participante, APCA Bogotá Metro Capital, reúne a Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects, apoyados por firmas como la Companhia do Metropolitano de São Paulo, Sener, Siemens y CAF. Sacyr tiene experiencia en carreteras, como los corredores Rumichaca-Pasto y Mar 1, además del puente Pumarejo. Esta alianza ya había intentado ofertar en la primera licitación de Línea 2, que quedó desierta en enero de 2026 tras la salida de Acciona, situación que no implicó algún tipo de sanción.

Según la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 2 se proyecta con diez estaciones subterráneas y una elevada, conectando con la Línea 1 y cinco troncales de TransMilenio, permitiendo hacer el recorrido total en aproximadamente veinte minutos. Los tres grupos precalificados deben ahora preparar su propuesta para la etapa definitiva, mientras continúan las validaciones de la banca multilateral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas precalificadas para la Línea 2 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con información de la Empresa Metro de Bogotá, las empresas precalificadas son los consorcios APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital. Cada uno integra compañías con experiencia comprobada en infraestructura ferroviaria y urbana, y participan expertos de firmas internacionales como Mota-Engil, Spie Batignolles, Xi’an Rail Transportation Group, Sacyr y CAF Investment Projects.

¿Qué antecedentes tienen los consorcios que buscan construir la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Los antecedentes de los consorcios incluyen participación en proyectos relevantes como el Metro de Medellín y la Línea 1 del Metro de Bogotá, así como en licitaciones internacionales de sistemas ferroviarios. Además, algunos grupos enfrentaron procesos administrativos o sanciones relacionadas con retrasos u otros aspectos contractuales, según reportó la Empresa Metro de Bogotá. Otros solicitaron la anulación de procesos anteriores sin haber sido sancionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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