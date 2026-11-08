Por: El Espectador

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Un día después de la evacuación preventiva que se llevó a cabo en la sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta en el norte de Bogotá, el canal confirmó públicamente que la decisión de desalojar el edificio se tomó tras recibir una alerta sobre una posible acción de grupos ilegales. De acuerdo con el comunicado difundido, la prioridad de la empresa fue proteger a sus colaboradores y asegurar la continuidad de las operaciones, todo en coordinación con las autoridades competentes mientras se adelantaban las verificaciones necesarias.

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Caracol Televisión informó a la opinión pública, en una declaración emitida el 8 de noviembre, que las medidas preventivas fueron adoptadas luego de recibir información de las autoridades acerca de una posible amenaza a sus instalaciones. La empresa agradeció el respaldo de la Policía Nacional y expresó solidaridad a otros medios que también habrían sido advertidos sobre eventuales riesgos. El canal no mencionó el nombre de ninguna organización armada ni ofreció detalles sobre el contenido específico de la alerta, señalando que dicha información hace parte del sumario reservado de las autoridades y por lo tanto no puede divulgarse.

Estas afirmaciones coinciden con lo informado inicialmente por la Alcaldía de Bogotá. Según lo señalado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación advirtió a diversos medios de comunicación, así como a la administración distrital, respecto a una posible amenaza terrorista dirigida contra Caracol Televisión. Tras la inspección realizada por la Policía Metropolitana la noche del 7 de noviembre, no se hallaron artefactos explosivos en la sede del canal.

En paralelo, Caracol Radio notificó que también recibió advertencias por parte de las autoridades sobre potenciales riesgos para sus instalaciones, así como para otras empresas periodísticas. La emisora tomó medidas de precaución en coordinación con los organismos de seguridad y, según su pronunciamiento, continuará informando mientras mantenga los protocolos de prevención activos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado a mantener la protección de los medios hasta esclarecer el origen de la advertencia. Según testimonios comunicados por periodistas de Caracol Televisión, la alerta del CTI se refirió a una posible acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra sedes de Caracol y RCN, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada formalmente por Fiscalía, Policía ni la Alcaldía de Bogotá.

Las amenazas recientes se inscriben en un contexto de mayor riesgo para la prensa en Colombia. Datos de la FLIP señalan que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se registraron 150 agresiones contra periodistas, incluyendo amenazas y otras formas de violencia vinculadas principalmente con la cobertura electoral. El caso más cercano de un ataque físico fue la detonación de un artefacto explosivo frente a las instalaciones de RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025. La FLIP definió este acto como un atentado directo contra el derecho ciudadano a recibir información. A pesar de las alarmas, hasta el momento las autoridades no reportan capturas, hallazgos de explosivos o atentados consumados relacionados con la nueva alerta a medios.

¿Por qué fueron evacuadas las instalaciones de Caracol Televisión y Caracol Radio?

Las sedes de Caracol Televisión y Caracol Radio en Bogotá fueron evacuadas y sometidas a estrictos protocolos de seguridad después de que las autoridades alertaron a los medios sobre una posible amenaza de grupos ilegales contra estas empresas. Según los comunicados oficiales, las acciones preventivas buscaban proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de operaciones mientras Policía y Fiscalía verificaban la información, sin que se hallaran explosivos o se confirmara la participación de una organización armada específica.

¿Cuáles fueron los antecedentes inmediatos de amenazas y ataques a medios en Colombia?

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero y mayo de 2026 se reportaron 150 agresiones a periodistas en el país, contabilizando amenazas, obstrucciones y otras formas de violencia, especialmente durante la cobertura electoral. El antecedente más reciente y grave fue la detonación de un explosivo frente a las instalaciones de medios como RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025, calificado por la FLIP como un ataque directo contra la libertad de prensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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