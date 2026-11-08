Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las recientes precipitaciones en la parte alta de la cuenca del río Combeima provocaron una emergencia en la captación de agua para Ibagué, situación que ha puesto en riesgo el suministro del servicio de acueducto en varios sectores de la ciudad. De acuerdo con el Instituto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ibagué (IBAL), el deslizamiento de material generado por las fuertes lluvias obstruyó la bocatoma principal, infraestructura crucial para garantizar el acceso al agua potable en la capital tolimense.

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El IBAL, mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, explicó que la situación podría traducirse en bajas presiones e incluso suspensión del servicio de agua en algunos barrios durante la jornada, aunque por el momento no se proporcionó una lista detallada de las zonas susceptibles ni un tiempo estimado para la normalización completa del sistema. La alcaldía de Ibagué y la empresa hacen un llamado a los habitantes para que estén atentos a los medios y canales oficiales, recomendando almacenar agua en medida de lo posible y adoptar medidas preventivas hasta que se supere la contingencia.

Según el informe publicado, la empresa trabaja de manera continua a través de su equipo operativo con el objetivo de restablecer la captación y, así, recuperar la estabilidad del suministro de agua. Las labores de limpieza y mantenimiento en la bocatoma se desarrollan bajo condiciones adversas, debido al constante arrastre de lodo y piedras derivado de la intensidad de las lluvias en la región. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto cuando fenómenos naturales como las precipitaciones afectan las fuentes hídricas y la infraestructura que posibilita su aprovechamiento para el consumo humano.

Hasta el momento, la ciudadanía permanece en estado de alerta, siguiendo las recomendaciones del IBAL y esperando que la emergencia sea superada cuanto antes. Tanto el ente operador como las autoridades insisten en que la información sobre cualquier novedad será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales, reiterando la importancia de que los usuarios estén preparados ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de la suspensión del servicio de agua en Ibagué según el IBAL?

De acuerdo con el IBAL, la suspensión y las bajas presiones en el servicio de agua en Ibagué se deben al arrastre de material por las fuertes lluvias en la cuenca del río Combeima. La acumulación de lodo y piedras afectó la bocatoma principal del acueducto, dificultando la captación y el procesamiento del agua necesaria para abastecer la ciudad.

¿Qué recomendaciones dio el IBAL sobre el suministro de agua durante la emergencia?

El IBAL recomendó a los usuarios de Ibagué estar atentos a la información difundida por los canales oficiales de la empresa, tomar precauciones como almacenar agua y prepararse para posibles bajas presiones o interrupciones del servicio mientras se realizan las labores de recuperación en la bocatoma principal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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