Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de Ángela Camila Fernández Romero, una joven de 24 años, sacudió al barrio Matallana, en el sur de Ibagué, luego de que un violento episodio la dejara gravemente herida. De acuerdo con la información facilitada por la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió cerca de las 10:20 de la noche del viernes 6 de noviembre, cuando Fernández Romero fue atacada con un arma cortopunzante. Aunque fue llevada de inmediato a un centro médico, las heridas en el tórax resultaron mortales y la joven falleció poco después de su ingreso.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana citado en el mencionado artículo, las indagaciones preliminares señalan que la agresión pudo haberse originado por un acto de intolerancia que involucraría a la víctima y a dos personas: un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años. Tanto el móvil como los detalles de la confrontación todavía están por esclarecer, y persisten varios interrogantes sobre cómo se desencadenaron los hechos.

La rápida reacción de las autoridades permitió capturar a los presuntos responsables. El hombre detenido fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor de edad quedó bajo la supervisión del Centro Especializado para Adolescentes. Las diligencias judiciales están en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de determinar la secuencia de lo sucedido, así como el nivel de implicación de cada uno de los detenidos. Este proceso se encuentra en desarrollo, y aún resta conocer la conclusión oficial sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

En el mismo hecho resultó herida otra joven de 24 años, Natalia Vidal Chico, quien fue atendida en la Unidad de Salud de Ibagué del barrio Ricaurte. Ella necesitó varias suturas, pero fue dada de alta tras ser valorada por los médicos. La pérdida de Ángela Camila ha generado consternación entre sus familiares y la comunidad, especialmente porque se ha conocido que era madre de una niña pequeña. Mientras tanto, las autoridades sostienen la hipótesis de una discusión por intolerancia, aunque insisten en que la versión debe ser verificada antes de esclarecer plenamente el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el caso de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Ángela Camila Fernández Romero fue atacada con un arma cortopunzante en el barrio Matallana, al sur de Ibagué, durante la noche del 6 de noviembre. Los primeros informes de la Policía Metropolitana indican que la agresión ocurrió en medio de un episodio de intolerancia en el que estuvieron involucrados un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años, quienes ya fueron detenidos. Fernández Romero falleció luego de ser trasladada a un centro médico.

¿Cuál es la hipótesis principal que manejan las autoridades sobre el asesinato de Ángela Camila Fernández?

La Policía Metropolitana sostiene como hipótesis inicial que el crimen habría ocurrido por un hecho de intolerancia entre Ángela Camila Fernández y los dos detenidos. Sin embargo, las autoridades, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), continúan investigando para esclarecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal de los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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