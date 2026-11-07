Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La publicación del libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras, provocó un escándalo entre varias de las mujeres mencionadas en su contenido. Uno de los casos más destacados es el de Laura Sarabia, exfuncionaria cercana a Gustavo Petro, quien anunció posibles acciones legales tras las acusaciones recogidas en la obra. De acuerdo con información citada por El Nuevo Día, Zuleta sostuvo en su libro que Sarabia habría estado involucrada en la presunta clonación del teléfono celular del expresidente Petro, un señalamiento que Sarabia niega de forma tajante.

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En la defensa de Sarabia, su abogada Lina Sandoval Echavarría aclaró que su representada nunca tuvo acceso al dispositivo ni a las cuentas de correo o sistemas de almacenamiento utilizados por el exmandatario. Sandoval aseguró que “atribuir delitos sin presentar una sola prueba no solo es irresponsable frente a la opinión pública, sino que tiene consecuencias penales”. Por este motivo, la defensa llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación a través de una denuncia penal, buscando rectificar lo afirmado en el texto de Zuleta. Por su parte, Zuleta argumentó que respalda su testimonio en declaraciones de personas que conocieron la dinámica en la Casa de Nariño, aunque hasta la fecha las autoridades no han confirmado la información sobre la supuesta clonación.

Otra voz femenina que aparece en el libro y que decidió expresar su posición es Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho, creadora de contenido y exempleada de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). A través de un video en Instagram, Muñoz rechazó que su historia personal fuera incluida en la publicación para, según sus palabras, convertir la vida de las mujeres en un elemento de curiosidad y ventas. Muñoz manifestó que no ha leído el libro y que tampoco lo hará, pero sentenció que “mi historia la cuento yo”, defendiendo su derecho a narrar su propia vida.

De igual manera, Muñoz negó las insinuaciones sobre supuestos contratos otorgados a cambio de favores íntimos y aseguró que, de haber sido objeto de tal propuesta, ella misma la habría denunciado. Subrayó con firmeza: “mi dignidad, mi cuerpo y mis decisiones no están en venta”. Así, tanto Sarabia como Muñoz exigen respeto frente a su imagen pública y cuestionan el enfoque de la obra de Zuleta, la cual sigue siendo motivo de debate público y no ha demostrado sus aseveraciones ante instancias judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el motivo de la denuncia penal contra Felipe Zuleta por el libro 'Las mujeres de Petro'?

La denuncia penal contra Felipe Zuleta se basa en las acusaciones presentadas en su libro, donde señala a Laura Sarabia de haber estado involucrada en la supuesta clonación del teléfono de Gustavo Petro. Según la abogada de Sarabia, no existen pruebas para sustentar esa versión, por lo que consideran que se incurrió en una acusación grave sin fundamento, afectando la honra de la exfuncionaria.

¿Cómo respondió Gabriela Muñoz a su aparición en el libro 'Las mujeres de Petro'?

Gabriela Muñoz expresó su inconformidad por ser mencionada en el libro, criticando que se utilice la vida de las mujeres para alimentar el interés del público. Aclaró que no participó en actos irregulares y afirmó que su historia le corresponde únicamente a ella contarla, desmintiendo cualquier supuesto contrato condicionado a favores personales y reafirmando su integridad y autonomía.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.