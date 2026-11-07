Por: El Espectador

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Este 6 y 7 de noviembre se conmemoran 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un acontecimiento que marcó la historia reciente de Colombia. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, estos hechos, ocurridos en 1985, dejaron como saldo la trágica cifra de 94 personas muertas, incluidas 11 magistrados. Además, al menos 12 personas siguen oficialmente desaparecidas. Sin embargo, las cifras disponibles no logran reflejar la magnitud total de las víctimas, y aún hoy muchas familias continúan la búsqueda incansable de sus seres queridos desaparecidos durante la toma por parte del M-19 y la posterior retoma por las fuerzas militares.

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Durante lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de la justicia transicional en Colombia, ha implementado dos acciones dirigidas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas y sus parientes. La primera de estas medidas se hizo pública el 22 de abril, cuando la JEP decretó protección especial, por un año, para tres lugares profundamente asociados con los hechos de tortura y desaparición que ocurrieron después de la salida de personas del Palacio de Justicia. El objetivo principal es resignificar estos espacios en reconocimiento de la memoria histórica y el dolor de las familias.

Dicha medida cautelar ante la JEP fue solicitada por Helena Urán Bidegain, reconocida académica e hija de Carlos Horacio Urán, quien fuera magistrado auxiliar del Consejo de Estado y asesinado durante esos lamentables acontecimientos. Los lugares beneficiados con estas acciones son la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá, así como el Cementerio del Sur y el Parque Villamayor. Entre ellos, la Casa del Florero tuvo un papel especialmente grave, pues durante el llamado "holocausto" fue utilizada por la Fuerza Pública como centro de interrogatorios, torturas y clasificación de víctimas, según decidió la JEP.

Estos esfuerzos hacen parte de una búsqueda más amplia de verdad, justicia y reparación, temas que aún permanecen abiertos para buena parte de la sociedad colombiana y, especialmente, para quienes no han logrado recuperar a sus familiares desaparecidos. La memoria y la dignificación de los afectados siguen siendo tareas pendientes en la agenda nacional, como lo dejan en claro tanto los informes oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica como las decisiones judiciales recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas dejó la toma del Palacio de Justicia según el Centro Nacional de Memoria Histórica?

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el saldo de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue de 94 personas muertas, incluyendo 11 magistrados, y al menos otras 12 personas oficialmente desaparecidas. Sin embargo, la cantidad real de víctimas podría ser mayor, pues aún existen familiares en búsqueda de sus desaparecidos.

¿Qué medidas ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Palacio de Justicia?

Durante 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para resignificar la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y el Cementerio del Sur y Parque Villamayor, como lugares asociados a la tortura y desaparición de personas tras el episodio del Palacio de Justicia, respondiendo así a solicitudes de víctimas y familiares que buscan reconocimiento y memoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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