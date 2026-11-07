Por: Portal Bogotá

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La localidad de San Cristóbal, en Bogotá, es escenario de una transformación impulsada desde la comunidad y las entidades distritales. En Altamira, uno de sus sectores, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) lideró una jornada destinada a renovar la apariencia urbana y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes. Según información brindada por la Secretaría Distrital del Hábitat, la actividad consistió en una intervención artística realizada por vecinos, voluntarios y quince integrantes de la Mesa de Grafiti de San Cristóbal, quienes trabajaron en la recuperación de doce fachadas, sumando en total 300 metros cuadrados intervenidos.

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De acuerdo con la SDHT, esta actividad se enmarca en el programa Territorios Mágicos, que busca fomentar la participación ciudadana y la colaboración con las comunidades para revitalizar los espacios públicos. El objetivo central consiste en convertir este recorrido urbano, que va desde el Portal 20 de Julio hasta Altamira, en una auténtica galería de arte a cielo abierto. Los murales que nacen de este proceso pretenden contar historias de Bogotá y enmarcar acontecimientos, lugares simbólicos y elementos representativos, incluida su diversidad natural.

Robinson Reyes, un artista local con cerca de quince años de recorrido en el grafiti, fue uno de los participantes destacados. Durante la jornada pintó el velódromo, un espacio emblemático para la localidad, reconocido por su importancia en la historia deportiva y por convocar múltiples actividades con niños y jóvenes. En palabras del propio Reyes, citadas por la SDHT: "La idea es que las personas que van transitando por el TransMiCable puedan tener un recorrido visual más ameno, más artístico".

El diseño de los murales no fue arbitrario; se construyó colectivamente junto con la comunidad y contó con la asesoría del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Archivo de Bogotá y el Jardín Botánico de Bogotá. Estas entidades aportaron información valiosa sobre la memoria histórica de la ciudad y sobre la flora y fauna que, según la SDHT, tendrán especial presencia en las imágenes que adornan las fachadas.

La actividad recibió el respaldo institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, TransMilenio y la Alcaldía Local de San Cristóbal. La iniciativa planea, además, continuar el recorrido del cómic mural hasta completar el trayecto hasta el Portal 20 de Julio, logrando que más ciudadanos puedan disfrutar del arte urbano y su mensaje comunitario. El proceso de revitalización de San Cristóbal, entonces, sigue avanzando y suma protagonistas entre sus propios habitantes, quienes son testigos de cómo su entorno se resignifica a través del arte colaborativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la intervención artística en las fachadas de Altamira, en San Cristóbal?

La intervención consiste en la renovación de doce fachadas de Altamira, en San Cristóbal, mediante la creación de murales realizados por artistas locales, voluntarios y miembros de la comunidad. Estos murales, que cubren 300 metros cuadrados, forman parte de un cómic mural colectivo que relata historias y elementos representativos de Bogotá, integrando la memoria local y la riqueza natural gracias a los aportes de entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Jardín Botánico de Bogotá.

¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en los proyectos de recuperación urbana en Bogotá?

La participación ciudadana es fundamental en la recuperación urbana, ya que permite que las intervenciones respondan a las necesidades y voces de la comunidad. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, esta colaboración garantiza no solo el sentido de pertenencia, sino también una mayor apropiación de los espacios intervenidos, promoviendo la cultura local y fortaleciendo la identidad barrial a través del trabajo conjunto de vecinos, artistas y autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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