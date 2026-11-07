Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de su programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', ha impulsado un proceso de revitalización ambiental en el barrio San Luis de la localidad de Teusaquillo, con el respaldo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). La intervención se centró en el parque El Triángulo, donde se llevó a cabo la siembra de 350 ejemplares de plantas de seis especies diferentes: chispita, suelda con suelda variegada y morada, plectrantus, gazania y bella a las once. Estas especies fueron cuidadosamente seleccionadas en una labor de cocreación entre los habitantes de la zona y el equipo técnico del JBB.

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El proceso inició, según explicó Claudia Aponte, ingeniera forestal del JBB, con varias jornadas de diálogo comunitario en las que residentes y jardineros eligieron tanto la ubicación como el diseño del nuevo jardín polinizador. El diseño, acordado con la comunidad, simula el movimiento de un río y destaca por la diversidad de colores de las flores, lo cual busca atraer polinizadores y enriquecer la biodiversidad del sector.

La intervención incluyó la preparación del terreno, aplicando tierra abonada y delineando el área con estacas y piolas para garantizar el diseño propuesto. La líder barrial Carolina Tobar acompañó todo el procedimiento y ofreció colaboración a quienes participaron en las labores de siembra. Posteriormente, el equipo del JBB de las localidades de Teusaquillo y Los Mártires completó la plantación y finalizó con una jornada de riego. Como medida de protección ante la alta circulación de animales de compañía, se instaló un cerramiento con malla de gallinero y estacas, buscando proteger la cobertura vegetal recién establecida.

La renovación del parque fue motivada por la pérdida de una araucaria crespa (Araucaria araucana), un árbol emblemático plantado en El Triángulo hace más de cincuenta años. Desde 2021, el ejemplar había comenzado a deteriorarse severamente, perdiendo su follaje característico y presentando riesgo de caída. De acuerdo con el JBB, se intentaron múltiples tratamientos, como endoterapia, fertilización edáfica (aplicación de nutrientes al suelo), asperciones, fertilización foliar y poda, sin lograr resultados positivos. Finalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) concluyó que el árbol estaba muerto y representaba un riesgo para la ciudadanía, por lo que, tras un año de diálogo con vecinos, se aprobó su tala.

Carolina Tobar expresó el compromiso de la comunidad en preservar el nuevo jardín, afirmando que lo cuidarán con el mismo esmero que dedicaron durante décadas a la araucaria, agradeciendo al JBB por transformar el parque y darle nueva vida al espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de selección de plantas y diseño del nuevo jardín polinizador en el parque El Triángulo?

El proceso se desarrolló en conjunto entre los habitantes del barrio San Luis y el equipo de jardinería del Jardín Botánico de Bogotá, liderado por la ingeniera forestal Claudia Aponte. Se realizaron jornadas de diálogo para escoger tanto las especies vegetales como el diseño del jardín, optando por formas curvas que simulan el movimiento de un río y el uso de plantas con flores de diferentes colores. Así, el diseño y la siembra respondieron a criterios ecológicos y de identidad barrial, de acuerdo con fuentes del JBB.

¿Por qué tuvo que ser talada la emblemática araucaria del parque El Triángulo en Teusaquillo?

La araucaria, plantada hace más de cincuenta años, comenzó a deteriorarse en 2021 hasta perder su follaje y desprender ramas de gran tamaño, lo que implicaba riesgo para los visitantes. Tras aplicar varios tratamientos recomendados por el Jardín Botánico de Bogotá sin éxito, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó una evaluación técnica y concluyó que el árbol estaba muerto, representando un peligro público, razón por la que durante un año se discutió con la comunidad y al final se autorizó su tala.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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