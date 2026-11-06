Por: El Espectador

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La licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá recuperó impulso luego de un tropiezo importante en el proceso inicial. Tras quedar desierta la primera convocatoria por falta de propuestas, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que tres asociaciones superaron la revisión de un evaluador independiente y tienen autorización para presentar sus ofertas técnicas y económicas para la construcción y operación del nuevo corredor. Esta etapa marca el inicio de una competencia directa entre los grupos habilitados, pero todavía no implica la adjudicación definitiva del contrato, ya que será la Empresa Metro de Bogotá la que escoja al concesionario, de acuerdo con la evaluación de las propuestas finales.

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El paso alcanzado por los consorcios representa un avance significativo, tomando en cuenta que la licitación internacional anterior, cuyo plazo venció el 20 de enero de 2026, fue declarada desierta cuando ninguno de los grupos habilitados formalizó sus ofertas. Entre las razones estuvo la salida de Acciona de una de las alianzas, lo que motivó a sus socios Sacyr y CAF a desistir, mientras que otro grupo ya había anunciado que no continuaría. Esto llevó al Distrito a abrir una nueva convocatoria en febrero, que contó con el acompañamiento de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y la CAF, y en la que se realizaron 44 diálogos competitivos para garantizar interés y transparencia en la participación.

Las tres asociaciones que siguen en competencia son APCA ML2 Bogotá, integrada por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil; APCA Metro Capital L2, conformada por Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group Company; y APCA Bogotá Metro Capital, conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects. Todas cumplieron con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, y ahora disputarán el contrato para la línea subterránea.

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada. El trazado irá desde la calle 72 hasta Fontanar del Río, atravesando Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba; en el trayecto se conectará con importantes avenidas de la ciudad. Según datos de la estructuración, el recorrido estimado es de 22 minutos y podría movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido. El convenio de cofinanciación establece que la Nación aportará 70 % de los recursos y el Distrito el 30 %, con respaldo de vigencias futuras y banca multilateral. Aún está pendiente la presentación de ofertas y la posterior adjudicación, proyectadas para finales de 2026 y el segundo semestre de 2027, respectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas que integran los grupos en la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Las asociaciones que avanzan en la licitación son APCA ML2 Bogotá, conformada por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil; APCA Metro Capital L2, integrada por Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group Company; y APCA Bogotá Metro Capital, compuesta por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects.

¿Cómo será el recorrido de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la Línea 2 del Metro contará con 15,5 kilómetros y 11 estaciones, diez subterráneas y una elevada. El trayecto comenzará en la calle 72 y finalizará en Fontanar del Río, en Suba, atravesando zonas clave como Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, e importantes vías como la avenida NQS, la avenida 68, la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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