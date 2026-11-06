Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Alejandro Gutiérrez, joven deportista bogotano de 16 años y miembro de Equipo Bogotá, ha dejado en alto el nombre de Colombia al conquistar una histórica medalla de bronce en la modalidad de salto individual de equitación durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, evento que se celebra en Senegal. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, Gutiérrez cabalgó junto a su caballo ‘Villeroy Van Het Harteveld Z’ y consiguió una actuación destacada en la ronda inicial, logrando un tiempo de 81.47 segundos sin penalizaciones, lo que le permitió acceder al desempate.

Sigue a PULZO en Discover

En esa última instancia, el colombiano registró un tiempo de 38.72 segundos, ocupando la tercera posición detrás del suizo Mike Smits, quien se llevó el oro con 37.81 segundos, y la estadounidense Liza Tittle, quien obtuvo la plata con 38.51 segundos. En declaraciones recopiladas por la misma fuente, Gutiérrez expresó sentirse “muy orgulloso de poder representar bien a mi país”. Además, relató las adversidades que enfrentó durante la competencia, como un error en la primera ronda y la dificultad de saltar tras romperse una rienda del caballo, además de haber sufrido una caída y una lesión en un dedo que requirió dos puntos de sutura. A pesar de estos desafíos, manifestó su satisfacción por lograr una medalla “bastante sufrida”.

El jinete, que reside hace un año en Estados Unidos para prepararse bajo la orientación del entrenador venezolano Pablo Barrios, también fue participante de los Juegos Nacionales de la Juventud en 2024. Barrios destaca la capacidad de Gutiérrez para analizar y adaptarse rápidamente a los caballos con los que compite, lo que ha sido esencial en sus logros recientes.

De acuerdo con datos divulgados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Colombia ha alcanzado hasta ahora 20 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, repartidas en siete oros, siete platas y seis bronces. De este total, deportistas del Distrito Capital han sumado siete preseas: dos de oro, tres de plata y dos de bronce. Entre los destacados están Juan Gómez, Gabriela Rueda, Mario Gamboa, Natalia Yopasa, Valentina Junkar, Estiven Villar y, recientemente, Alejandro Gutiérrez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Alejandro Gutiérrez la medalla de bronce para Colombia en ecuestres Dakar 2026?

Alejandro Gutiérrez obtuvo la medalla de bronce en salto individual al realizar una primera ronda impecable sin penalizaciones y clasificar al desempate, donde se ubicó tercero con un tiempo de 38.72 segundos. Su determinación le permitió superar dificultades como la rotura de una rienda y una lesión en el dedo, lo que enfatiza la resiliencia y entrega mostrada durante la competencia, según datos de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Cuántas medallas ha ganado Bogotá en los Juegos Olímpicos de la Juventud y quiénes han sido los deportistas destacados?

De acuerdo con el IDRD, los deportistas del Distrito Capital han sumado siete medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud: dos oros, tres platas y dos bronces. Entre los destacados figuran Juan Gómez en tenis (Singapur 2010), Gabriela Rueda en patinaje de velocidad (Buenos Aires 2018), Mario Gamboa y Alejandro Gutiérrez en ecuestres, Natalia Yopasa en taekwondo, Valentina Junkar y Estiven Villar en levantamiento de pesas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.