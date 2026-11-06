La interrupción del servicio de energía durante el partido entre Millonarios y América, disputado el 4 de noviembre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, provocó molestias entre los hinchas y los jugadores, además de dejar varias preguntas sobre el funcionamiento de la infraestructura del escenario deportivo.

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Ante lo ocurrido, Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, salió a explicar las causas de las fallas y a defender la respuesta de sus sistemas eléctricos.

De acuerdo con la compañía, durante el encuentro se registraron cinco interrupciones en la red eléctrica externa de Enel, entre las 10:18 p. m. y las 10:40 p. m. Estas afectaciones también alcanzaron diferentes barrios de la localidad de Teusaquillo, incluido el sector donde está ubicado El Campín.

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Sencia explicó que, ante las fallas del suministro externo, las plantas de respaldo del estadio se activaron automáticamente en cuestión de segundos. El objetivo de estos equipos era mantener en funcionamiento los sistemas esenciales del escenario, aunque las fluctuaciones eléctricas terminaron afectando algunos elementos, entre ellos las luminarias y la pantalla.

Uno de los inconvenientes se presentó en una de las torres de iluminación, que necesitó una intervención manual para recuperar su funcionamiento. Según la explicación de la empresa, este procedimiento tomó entre 12 y 14 minutos.

La compañía también precisó que la infraestructura eléctrica del estadio fue instalada entre 2009 y 2010 y que el sistema recuperó el 100 % de su capacidad de respaldo a las 10:36 p. m.

HILO 🧵 | REPORTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Estadio Nemesio Camacho El Campín

📷 06/11/2026 | 🕐 1:30 p. m. 1/5 ⚡ El 4 de noviembre, durante el partido Millonarios vs. América, se registraron cinco interrupciones en la red eléctrica externa de Enel, entre las 10:18 p. m. y las 10:40 p. m., que afectaron varios barrios de Teusaquillo, incluido el sector de El Campín. — Sencia (@SenciaBogota) November 6, 2026

Sencia espera diagnóstico de Enel tras apagones en El Campín

La explicación de Sencia llega después de las críticas y la incomodidad que provocaron los apagones durante el compromiso. Los hinchas tuvieron que soportar las interrupciones en medio del partido, mientras que los jugadores también se vieron afectados por las condiciones de iluminación del terreno de juego.

El episodio puso sobre la mesa las dudas sobre la capacidad de respuesta de El Campín ante una emergencia eléctrica, especialmente durante un evento deportivo con miles de asistentes.

Frente a este panorama, Sencia señaló que espera el diagnóstico oficial de Enel para conocer con mayor precisión el origen de las interrupciones en la red externa y establecer posibles medidas que permitan fortalecer la prevención.

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Por ahora, la empresa sostiene que sus plantas de respaldo respondieron automáticamente y que las afectaciones estuvieron relacionadas con las fluctuaciones del suministro eléctrico externo. El partido pudo terminar sin nuevos inconvenientes, aunque lo ocurrido dejó cuestionamientos sobre el servicio de energía en uno de los principales escenarios deportivos de Bogotá.

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