La Selección Colombia se prepara para sus últimos compromisos del año, pues luego de lo que fue el Mundial y después los juegos contra Paraguay, México y Perú, el combinado nacional vuelve a la acción con dos amistosos más que le servirán al técnico Néstor Lorenzo para seguir probando jugadores.

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Y es que el equipo ‘Tricolor’ está en un momento de transformación luego de la salida de jugadores importantes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, pero debe completarlo, o al menos encontrar el equipo más cercano, antes de que comiencen las Eliminatorias en 2027.

Por eso es que se esperaba que se llamaran a jugadores jóvenes que están haciendo un gran papel en el fútbol internacional para ver quiénes pueden liderar esa transformación.

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Convocatoria de la Selección Colombia

De hecho, este viernes, 6 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol publicó en sus redes sociales la convocatoria para los compromisos frente a Chile, que serán el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, en Cali y Santiago.

Estos son los llamados por el técnico argentino:

📋 ¡𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒊 𝒚 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆! 👌 𝑬𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 🆚 🇨🇱 🔗 https://t.co/hvFeSbLOyH #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/VYqOar4mBS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

Lo que se puede apreciar es que hay varios jugadores que repiten con respecto a la convocatoria pasada, otros que tendrán sus primeros minutos y otros que definitivamente ya están consolidados en el equipo nacional.

Además, hay dos bajas importantes como lo son Luis Díaz, quien sigue su recuperación con el Bayern Múnich de Alemania, y Richard Ríos, quien sufrió una lesión en su tobillo hace apenas unos días.

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Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Cabe recordar que Colombia se medirá dos veces contra la Selección de Chile, que también se está renovando. El primer compromiso será en Cali y lo que se recaude se donará para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Las fechas de los partidos son:

Colombia vs. Chile: 13 de noviembre.

Chile vs. Colombia: 17 de noviembre.

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