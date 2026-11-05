La autopsia preliminar de Jesús de Miguel apuntó a un traumatismo en el pecho como causa de su muerte, ocurrida después de un choque con el arquero rival durante un partido. Sin embargo, el dictamen aún no es definitivo.

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El informe forense estableció que el delantero del CD Tenerife, de 30 años, sufrió un “traumatismo torácico de carácter accidental”, considerado compatible con su fallecimiento. El documento fue entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, de acuerdo con Infobae.

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Faltan los resultados de los análisis toxicológicos y la revisión de los exámenes médicos, incluida una tomografía computarizada practicada durante su estancia en cuidados intensivos. De Miguel ingresó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el lunes y murió el martes a las 8:00 de la mañana.

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El accidente ocurrió en el tiempo de descuento del encuentro entre Tenerife y FC Andorra. De Miguel siguió el balón sin advertir que Jesús Owono, arquero rival, también iba por él. El guardameta saltó y lo golpeó con una rodilla en el pecho. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió en el acta que hubo “fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa” y expulsó a Owono con roja directa.

El delantero cayó al césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque recibió atención médica y fue trasladado en ambulancia, no sobrevivió.

La investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional también examina la asistencia que recibió el futbolista y las condiciones de su traslado al hospital. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife ve poco probable que el caso termine en un proceso penal, pues el choque ocurrió durante una acción de juego. La jueza espera las pericias judiciales finales antes de tomar una decisión.

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