Este lunes, 2 de noviembre, le cambió la vida por completo al arquero del Andorra, Jesús Owono, puesto que en el compromiso contra el Tenerife salió a cortar un balón, terminó impactando a su rival y el golpe le ocasionó al atacante un paro cardiorrespiratorio que después culminó en su fallecimiento.

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Desde ese momento, el arquero ha recibido comentarios lamentables y amenazas por medio de las redes sociales, por lo que se vio obligado a bloquear comentarios.

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Sin embargo, ahora subió un mensaje muy emotivo sobre lo que está viviendo desde que ocurrió ese lamentable hecho que dejó sin vida al delantero Jesús de Miguel.

Cuál fue el mensaje de Jesús Owono

Por medio de sus redes sociales, el arquero publicó un mensaje acompañado de una fotografía suya a blanco y negro en el que asegura que no la está pasando bien y que claramente nunca tuvo ninguna intención de que las cosas pasaran como pasaron.

“Lo que se suponía que sería otro partido de fútbol se convirtió en una tragedia que se quedará conmigo por el resto de mi vida“, comenzó escribiendo.

Y agregó: “Quiero que todos sepan que nunca tuve intención de lastimar a nadie. Fue un terrible accidente, algo que desearía con todo mi corazón poder recuperar”.

Además, aseguró que aunque el fútbol es todo para él, nunca pon dría una victoria, gol o derrota por encima de una vida humana.

Al final, cerró su mensaje con: “Lo siento de verdad. Llevaré esto conmigo para siempre. Descansa en paz”.

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Por lo pronto, el arquero está bajo investigación para determinar su responsabilidad en el caso y así conocer si será culpado o no por la muerte del futbolista de 30 años.

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