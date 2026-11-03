Gerard Piqué se pronunció sobre la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir un fuerte choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División de España. El exfutbolista del Barcelona y máximo accionista del equipo andorrano expresó sus condolencias a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

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“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, escribió Piqué en respuesta a la publicación con la que el Tenerife confirmó el fallecimiento de su jugador. Sus palabras se conocieron horas después del incidente ocurrido en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el dirigente estuvo presente para acompañar a su equipo.

(Vea también: A Jesús Owono, quien chocó a Jesús de Miguel, le abrieron investigación y su caso sentaría precedente)

El accidente se produjo durante el tiempo añadido del encuentro, cuando De Miguel disputó un balón con Owono y recibió un fuerte impacto. El delantero quedó inconsciente sobre el terreno de juego y tuvo que ser atendido por los servicios médicos antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El compromiso, que estaba empatado 2-2, fue suspendido por la gravedad de la situación.

El Tenerife informó inicialmente que el futbolista permanecía en la unidad de cuidados intensivos y que su estado era grave. Sin embargo, durante la madrugada su condición empeoró y el club confirmó que murió a las 8:00 de la mañana del martes, a los 30 años. La noticia provocó mensajes de condolencia de distintos equipos y figuras del fútbol español.

Piqué también estuvo pendiente de lo ocurrido después del choque y, según reportes de medios españoles, salió del estadio para acudir al hospital y conocer el estado de salud del jugador. Por su parte, el FC Andorra publicó un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte de De Miguel y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, compañeros y al CD Tenerife.

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