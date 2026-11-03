Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fútbol español enfrenta uno de sus momentos más tristes tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida el martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, como consecuencia de un violento choque encajado durante un partido contra el FC Andorra por la Segunda División de España, según los datos reportados en el artículo.

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La tragedia ocurrió al final del encuentro jugado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En ese instante, el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, salió abruptamente de su área para disputar un balón, impactando de frente a Jesús de Miguel. La escena, que fue registrada en video, causó pánico tanto entre los jugadores como entre los asistentes en las tribunas y obligó a suspender el partido frente a la gravedad de la emergencia, como informan las fuentes.

Tras la colisión, Jesús de Miguel se desplomó en el terreno de juego y de inmediato recibió atención médica. El equipo de salud intervino con labores de reanimación, logrando estabilizarlo antes de transportarlo de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allí fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de que, de acuerdo con la comunicación inicial del club, el futbolista mostraba signos vitales y una aparente estabilidad, su estado neurológico se agravó durante la madrugada. Finalmente, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8:00 de la mañana del 3 de noviembre. La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad y mensajes de apoyo de distintos estamentos del fútbol europeo.

Según la información recopilada, la Policía Nacional de España, por medio del Grupo de Homicidios, inició una investigación para esclarecer exactamente cómo se produjo el siniestro. Las autoridades judiciales estudian si la colisión forma parte del juego o si existen indicios de conducta imprudente por parte de Jesús Owono, quien fue expulsado del partido tras el incidente. Sin embargo, hasta el momento, la apertura de la investigación no implica culpabilidad penal alguna.

Paralelamente, el lamentable hecho abrió espacio para confusiones y ataques injustificados en redes sociales. Michel Owono, guardameta del CF Can Vidalet, reportó haber sido víctima de amenazas y comentarios racistas luego de ser erróneamente identificado como el arquero involucrado. El propio Michel tuvo que aclarar públicamente que no es Jesús Owono y exigió respeto y empatía, recordando que el deporte debe unir y no servir como escenario para el odio y la discriminación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía Nacional de España abrió una investigación en la muerte de Jesús de Miguel?

De acuerdo con el artículo, la Policía Nacional de España, a través del Grupo de Homicidios, inició una investigación para aclarar las circunstancias en las que Jesús de Miguel falleció durante el partido. El propósito es determinar si la colisión entre el delantero y el arquero Jesús Owono fue un accidente relacionado con la disputa normal del juego o si existen elementos que puedan apuntar a conductas imprudentes.

¿Qué consecuencias tuvo la confusión entre Jesús Owono y Michel Owono tras la tragedia en el fútbol español?

El artículo señala que, tras la muerte de Jesús de Miguel, Michel Owono, portero del CF Can Vidalet, fue objeto de insultos racistas y amenazas en redes sociales al ser confundido con Jesús Owono, el arquero involucrado en la acción. Michel debió aclarar públicamente su identidad y pidió respeto, rechanzando el acoso y la discriminación derivados de este lamentable malentendido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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