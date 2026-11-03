Atlético Nacional sumó un punto más en la Liga BetPlay, luego de empatar en condición de visitante contra el Atlético Bucaramanga en la fecha 17 del fútbol profesional colombiano, un partido que terminó 1-1 gracias a los goles de Edwin Cardona para el conjunto antioqueño y luego de Luciano Pons para el santandereano.

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Este fue un partido muy entretenido con opciones para ambos equipos, pero igual los aficionados quedaron aburridos porque no pudieron ver a la máxima figura del combinado antioqueño: James Rodríguez.

Su no convocatoria llamó mucho la atención, pues se creció el rumor de una posible lesión o algo por el estilo, pero eso fue aclarado por el técnico Lucas González.

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Qué le pasó a James Rodríguez

En la rueda de prensa posterior al compromiso, una de las preguntas al técnico fue precisamente por la ausencia del mediocampista, pero al final calmó los ánimos al asegurar que simplemente tenía un golpe y por eso decidieron darle descanso.

“James recibió muchas patadas el partido pasado (contra Santa Fe), terminó con un golpe y decidimos que descansara. Tenemos un muy buen equipo, el equipo está por encima de todos. Hoy no ha estado James, esperemos que si está bien, nos acompañe el próximo fin de semana contra Pereira”, dijo el técnico.

Así las cosas, no parece una situación seria la de James Rodríguez, por lo que se espera que esté pronto en los entrenamientos y así mismo pueda jugar los últimos dos compromisos de la primera ronda del campeonato.

(Ver también: Revelan qué le ofreció Nacional a James Rodríguez para que volviera a Colombia; no fue la plata)

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

Por lo pronto, el técnico recuperará al equipo pensando en los dos partidos restantes en la primera ronda del campeonato, que serán contra los equipos del eje cafetero.

Sus partidos serán:

Nacional vs. Pereira: sábado 7 de noviembre a las 6:10 de la tarde.

Nacional vs. Once Caldas: horario por definir.

Actualmente, Nacional marcha en la primera posición del campeonato con 36 puntos, producto de 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Sus perseguidores más cercanos son América, con 34 puntos, y Deportivo Cali, con 33 unidades.

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