Por: Gol Caracol

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Desde el Al Ittihad generaron un informe médico sobre el estado físico de Richard Ríos. El colombiano fue sometido a exámenes especializados tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo, en partido que este viernes su equipo enfrentó al Abha, correspondiente a la Liga Profesional Saudí.

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El elenco de la ciudad de Yeda informó en un comunicado, que tan pronto la delegación del club aterrizó en su sitio de destino, Ríos Montoya fue trasladado al Centro Médico Internacional —aliado médico oficial de la institución— en compañía del médico principal del primer equipo para realizar la valoración correspondiente.

En otra parte del escrito se leyó que “desde el momento de la dolencia, el cuerpo médico de Al Ittihad activó los protocolos de atención inmediata” para el exBenfica y Palmeiras e implementó las medidas terapéuticas iniciales para contener la inflamación y prevenir así que el trauma sea más grave.

Ahora, queda esperar los resultados de las pruebas definitivas y que dirán los pasos a seguir para ver si Richard Ríos requerirá de un periodo específico de tratamiento y rehabilitación. Por supuesto que en la Selección Colombia estarán más que atentos a los exámenes, teniendo en cuenta que se acerca una nueva convocatoria para los duelos de preparación de noviembre contra Chile.

Acá el comunicado oficial por parte del Al Ittihad sobre Richard Ríos: “El jugador del Al Ittihad, Richard Ríos, se sometió a exámenes médicos en el Centro Médico Internacional, socio médico del club, poco después de que el equipo regresara a Yeda

Acompañado por el médico del club Ríos fue examinado para evaluar una lesión en el tobillo izquierdo sufrida durante el partido de hoy de la Liga Profesional Saudí contra el Abha.

El cuerpo médico del club tomó medidas inmediatas para evitar que la lesión empeorara. Los resultados de las pruebas determinarán el alcance de la lesión y si Ríos requerirá tratamiento y rehabilitación”.

🚨🩼 Richard Ríos en muletas tras la lesión que sufrió esta mañana con Al-Ittihad 🇸🇦 pic.twitter.com/649p62sm7H — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 30, 2026

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