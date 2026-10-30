No son buenas las noticias que llegan desde Arabia Saudita. Este viernes, 30 de octubre, se jugó el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de Arabia Saudita entre Abha y Al Ittihad, equipo del futbolista colombiano Richard Ríos.

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Sin embargo, en apenas cuatro minutos de juego se presentó una grave situación que involucró al colombiano. Y es que en ese minuto, un rival iba con el balón, se lo quitaron, lo empujaron y justo el antioqueño lo recuperó, pero el futbolista del otro equipo le cayó encima, causándole una lesión en su tobillo.

Esta fue la jugada:

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🚨 Richard Ríos salió lesionado hoy y con muestras de dolor en #AlIttihad. La Selección Colombia 🇨🇴 está atenta y espera respuestas, pues en los planes está convocarlo para los amistosos de noviembre https://t.co/r9CeE6NTbl — Pipe Sierra (@PSierraR) October 30, 2026

El futbolista no pudo seguir en el encuentro, por lo que se fue reemplazado y encendió las alarmas de la Selección Colombia. Es más, el partido terminó 1-1 y el jugador fue grabado saliendo del estadio con muletas, lo cual no es un buen indicio de cara a lo que se viene.

🇨🇴 🚨 ¡Así salió Richard Rios luego del partido entre Al Ittihad y Abha, en muletas! https://t.co/FNaQmALOp2 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 30, 2026

Por lo pronto, queda esperar que se le hagan los respectivos exámenes para determinar la gravedad de la lesión, pero lo más seguro es que no alcance a ser convocado con la Selección Colombia, recordando que la lista de llamados saldría la próxima semana porque los compromisos contra Chile son el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.

(Ver también: Sorpresa en llegada de Colombia al estadio: Richard Ríos tiene un fuerte golpe que asustó)

Si se confirma la baja, se sumaría a Luis Díaz, quien también se lesionó con el Bayern Múnich y tampoco estaría con el equipo nacional en la última fecha Fifa del año.

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