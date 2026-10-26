Por: Noticiero 90 minutos

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El estadio Pascual Guerrero será testigo de un evento futbolístico que trasciende la competencia deportiva, al convertirse en el epicentro de una jornada solidaria liderada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Esta iniciativa, programada para el trece de noviembre, tiene como prioridad el apoyo a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el diez de agosto, enfocándose en la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros hospitalarios en la región impactada. Según la FCF, todo el dinero recaudado en la boletería del partido será destinado a estos fines humanitarios, bajo el lema “Con orgullo colombiano”, que enmarca la jornada como un acto de unión y esperanza nacional.

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El evento supone el regreso de la selección Colombia al estadio Pascual Guerrero tras más de dos décadas, hecho que genera entusiasmo entre los aficionados y refuerza el compromiso de las autoridades. La Administración Distrital coordina una logística integral para recibir a miles de asistentes con total seguridad. Además, empresas aliadas han comprometido aportes adicionales, con el propósito de incrementar el impacto de la ayuda humanitaria que llegará hasta los albergues locales.

En cuanto a la venta de boletas, la FCF confirmó que todo el proceso será digital para garantizar transparencia y agilidad. La preventa exclusiva tendrá lugar el miércoles 28 de octubre desde las 8:00 a.m., finalizando el jueves 29 a las 7:59 a.m.; los medios de pago autorizados incluyen tarjetas. La venta para el público general comenzará el viernes 30 de octubre a las 8:00 a.m. y estará disponible hasta agotar existencias, permitiendo el uso de tarjetas de crédito y pagos por PSE (Pagos Seguros en Línea). No se habilitarán taquillas físicas ni centros telefónicos: las entradas, cuyos precios oscilan entre $70.000 y $380.000, serán nominales y se entregarán mediante códigos QR en la plataforma oficial web.

Durante el desarrollo del evento, el control de accesos estará en manos de la policía nacional, defensa civil, cruz roja y el cuerpo de bomberos, quienes velarán por la seguridad y la tranquilidad de los asistentes, asegurando así que la fiesta deportiva se convierta en una experiencia segura y memorable. La Federación resalta que cada boleta comprada es un gesto de solidaridad que contribuirá a la reconstrucción y bienestar de quienes más lo necesitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo se pueden comprar las boletas para el amistoso de la selección Colombia en el Pascual Guerrero?

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, la preventa exclusiva inicia el miércoles 28 de octubre a las 8:00 a.m. y termina el jueves 29 a las 7:59 a.m., mientras que la venta general abre el viernes 30 de octubre a las 8:00 a.m. Las boletas solo se adquieren a través de la plataforma web oficial, utilizando tarjetas de crédito o PSE, y se entregan mediante códigos QR nominales. No habrá taquillas físicas ni atención telefónica habilitada.

¿Para qué se destinarán los fondos recaudados en el partido benéfico de la selección Colombia?

Según la información emitida por la Federación Colombiana de Fútbol, el dinero recaudado en el evento se destina exclusivamente a apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del diez de agosto. Los recursos serán usados en labores de reconstrucción de viviendas, escuelas y centros hospitalarios en la región afectada, ratificando el compromiso social de la entidad y de todos los asistentes al partido.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.