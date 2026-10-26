Por: Gol Caracol

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La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha generado múltiples opiniones y expectativas dentro del entorno del fútbol colombiano, y personajes cercanos al jugador, como Abel Aguilar, han compartido su visión sobre este nuevo capítulo en la carrera del mediocampista. De acuerdo con lo informado en un evento especial que celebró los 20 años de la Fundación Tiempo de Juego, al cual asistieron diversas figuras del deporte nacional, Aguilar fue consultado sobre la actualidad de James. Según el exjugador, aunque no ha tenido recientes conversaciones directas con él, percibe a James tranquilo, enfocado en disfrutar el fútbol y rodeado de personas que lo apoyan.

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Aguilar, quien compartió camerino con James en la Selección Colombia, destacó que el ambiente en el que el mediocampista se desenvuelve actualmente es positivo. Durante el evento, al ser preguntado por la prensa sobre si ha tenido contacto con James desde su llegada al conjunto antioqueño, mencionó: "No hemos hablado, pero lo veo bien, tranquilo, jugando y disfrutando. En algún momento de la vida, uno busca es eso: estar bien, relajado, compartir con la familia, tener gente que te apoye y un club que te brinde herramientas. Se lo merece por todo lo que ha hecho en su carrera", según citó Aguilar.

En cuanto a las posibilidades de un eventual regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia, tema recurrente tras su despedida del combinado nacional luego del Mundial 2026, Aguilar sostuvo que esa es una decisión exclusiva del jugador y del cuerpo técnico. En palabras de Abel, lo trascendental es que el deportista se mantenga en óptimas condiciones físicas y pueda desempeñarse en el campo sin contratiempos, resaltando el valor de la integridad física para prolongar la carrera de un futbolista.

El propio Aguilar también recordó que James ha tenido que lidiar con diversas lesiones a lo largo de su trayectoria, lo cual ha sido un factor determinante en su continuidad y adaptación en varios equipos. Destacó que las limitaciones físicas frenaron en algunas oportunidades el progreso de su compañero, pero expresó confianza en su estado actual, afirmando: "Lo veo bien y es lo que importa". Estas apreciaciones reflejan el respaldo y la admiración de sus colegas por el camino profesional recorrido por James.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido el presente de James Rodríguez en Atlético Nacional, según Abel Aguilar?

De acuerdo con las declaraciones dadas durante un evento de la Fundación Tiempo de Juego, Abel Aguilar considera que James Rodríguez atraviesa una etapa de tranquilidad personal y deportiva en Atlético Nacional. A pesar de no haber conversado directamente con él, Aguilar percibe que James está bien, disfrutando su presente, rodeado de personas que lo apoyan y contando con el respaldo de un club que le ofrece herramientas para su bienestar.

¿Cuál ha sido el impacto de las lesiones en la carrera de James Rodríguez?

Según Aguilar, las lesiones han representado un reto importante para James Rodríguez, ya que en algunos momentos limitaron su progreso y dificultaron su adaptación en determinados equipos. Sin embargo, el panorama actual parece favorable para el mediocampista, quien, en palabras de su colega, se encuentra "bien y es lo que importa".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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