Por: Caracol TV

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La reciente edición del clásico cafetero, disputada entre Once Caldas y Deportivo Pereira, concluyó con igualdad en el marcador tras un intenso 1 a 1 que dejó emociones tanto dentro como fuera del terreno de juego. El partido, que forma parte de la liga de fútbol profesional colombiano, parecía haber transcurrido con la normalidad habitual hasta que, al finalizar, surgieron graves denuncias en torno a hechos de violencia en la zona de los camerinos, afectando directamente a los jugadores del equipo visitante.

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De acuerdo con declaraciones del entrenador del Deportivo Pereira, Alexis Márquez, algunos de sus jugadores fueron víctimas de ataques por parte de miembros del personal de logística del Once Caldas. Márquez relató en conferencia de prensa que “alguien de logística del Once Caldas buscó a Walter Pacheco y, si no es porque él atraviesa una valla, tres personas de logística le hubieran pegado. A Aguilar le alcanzaron a pegar dentro del túnel dos botellazos”. El técnico enfatizó la gravedad de este tipo de incidentes señalando que quienes deberían resguardar la seguridad de los equipos terminaron siendo protagonistas negativos dentro de un contexto que exige paz y convivencia en los escenarios deportivos. Márquez también mencionó que informó de la situación directamente al comisario de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y exigió sanciones a los responsables.

La situación cobró más relevancia cuando el periodista Sebastián Parra compartió en sus redes sociales un video que muestra parte del altercado, donde se observa a los futbolistas Danilo Ortiz y Santiago Aguilar discutiendo con varias personas relacionadas con el conjunto manizaleño. Según lo evidenciado, los enfrentamientos tuvieron su punto álgido tras el gol de Yúber Quiñones, cuya emotiva celebración generó una primera confrontación entre jugadores de ambos equipos, aunque dicha situación no avanzó en ese momento.

Por ahora, queda en manos de la Dimayor y su Comité Disciplinario decidir si abrirán una investigación y aplicarán sanciones, respondiendo así a las denuncias expuestas por Márquez al término del clásico cafetero, de acuerdo con el reporte difundido por el propio entrenador y recogido por diferentes medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sanciones puede imponer Dimayor tras los hechos ocurridos en el clásico cafetero?

De acuerdo con lo mencionado en las declaraciones de Alexis Márquez, corresponde a la Dimayor, a través de su Comité Disciplinario, responder a las denuncias y determinar si existen bases para sancionar a los responsables dentro del club Once Caldas, especialmente a los miembros del personal de logística señalados en la agresión. Las decisiones dependerán del análisis de la evidencia aportada y de los informes oficiales presentados sobre el incidente.

¿Cómo se diferencian las funciones del personal de logística y de seguridad en los estadios?

En el fútbol profesional colombiano, el personal de logística se encarga principalmente de coordinar el acceso, supervisar el cumplimiento de normativas y apoyar en la organización interna de los eventos, mientras que el personal de seguridad está enfocado en proteger la integridad de los asistentes, jugadores y demás participantes. Las denuncias ponen en debate el papel de quienes deben garantizar la tranquilidad en los escenarios deportivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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