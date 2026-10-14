Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La ilusión de casi 20 mil hinchas se desvaneció en el estadio El Campín cuando, pocos minutos antes del inicio, se suspendió el encuentro entre Millonarios y Once Caldas. Entre ellos estaba Andrés Ángel, un niño de 8 años que había viajado cerca de 30 horas junto a sus padres, desde Puerto Asís, en el Putumayo. El regalo de cumpleaños de Andrés era ver por primera vez a su equipo favorito, pero la noche no fue como la soñó. El partido nunca comenzó y, con esto, surgieron varias preguntas sobre el priorizar actividades distintas al fútbol en ese escenario deportivo, históricamente dedicado al balompié.

Sigue a PULZO en Discover

Según Dimayor —entidad que rige el fútbol profesional en Colombia—, el motivo de la suspensión fue que el terreno de juego “no ofrecía las condiciones para garantizar la seguridad de los jugadores”. La decisión generó indignación inmediata entre los asistentes y en la opinión pública. El foco de las críticas se centró en Sencia, la empresa privada responsable de la operación de El Campín. Según se supo públicamente, Édgar Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, había expresado a comienzos de mes que tras el concierto de BTS, la cancha estaría en óptimas condiciones para mantener el cronograma habitual de la Liga BetPlay. Los hechos mostraron lo contrario, pues esta es la segunda vez que se suspenden y reprograman partidos —primero Santa Fe vs. Jaguares y luego Millonarios vs. Once Caldas— por el mismo motivo.

La situación pone en entredicho la vocación principal de El Campín. El deterioro de su grama refuerza la percepción de que el balompié ha perdido prioridad frente a la realización de conciertos y otros eventos masivos, en un espacio que fue inicialmente concebido para el fútbol profesional. Los compromisos públicos de los operadores, parece, no resultaron suficientes para cumplir con las garantías mínimas que exige un partido oficial. La experiencia de familias como la de Andrés evidencia la desconexión entre las expectativas de la afición futbolera y la gestión actual del emblemático estadio bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín?

La suspensión ocurrió debido a que el terreno de juego no garantizaba la seguridad de los jugadores, según argumentó la Dimayor. Dichas condiciones, relacionadas con el estado de la grama tras eventos recientes como conciertos, llevaron a tomar esta decisión pocos minutos antes del pitazo inicial.

¿Qué papel tiene Sencia en la operación del estadio El Campín y por qué fue criticada?

Sencia, empresa privada encargada de la operación de El Campín, recibió críticas porque su vicepresidente se comprometió públicamente a tener la cancha lista tras el concierto de BTS, pero la grama no respondió a las necesidades del fútbol profesional, resultando en la suspensión de partidos e inconformidad de los asistentes y directivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z