Por: El Espectador

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El reciente aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado en el estadio El Campín y correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, levantó una fuerte ola de críticas por la precaria condición de la grama. Según información citada en el comunicado de Sencia, empresa concesionaria del estadio, se reconoció la problemática, se ofrecieron disculpas a los aficionados y se prometió reforzar los trabajos de mantenimiento en el campo de juego. De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía manifestó que “los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio” y que adoptará medidas para atender las quejas de quienes asistieron al encuentro, aunque al momento no han revelado detalles concretos sobre estas acciones.

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Sencia relató, además, que tras el más reciente concierto celebrado en el estadio, se ejecutaron labores de recuperación del césped, con la intención de habilitar el escenario para el partido. No obstante, la empresa también aceptó la decisión de las autoridades de suspender el encuentro por motivos de seguridad, tanto para jugadores como para asistentes. El pronunciamiento llegó rápidamente después de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificara como “inaceptable” el estado de la cancha e insistiera en que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) evalúe un posible incumplimiento de Sencia en la obligación de mantener en óptimas condiciones el terreno de juego. El alcalde pidió revisar a fondo el contrato y demandó que la prioridad debe ser la calidad del campo.

La controversia se extendió a la decisión del Distrito de intervenir las canchas del parque La Florida, trasladando parte del césped al estadio El Campín como solución temporal. Esta acción fue cuestionada por el concejal Leandro Castellanos, quien solicitó explicaciones sobre los permisos y la cantidad de material extraído. En respuesta, la empresa Equiver explicó que la intervención en el parque formaba parte de un proyecto piloto autorizado por el IDRD para probar métodos innovadores en el cultivo y recuperación de césped natural, lo que permitió instalar la nueva grama en menos de una semana, un tiempo considerablemente menor al habitual. Sin embargo, la información no detalla si el terreno efectivamente estaba apto para la competición ni especifica cuánta grama fue retirada ni el balance del estado actual de las canchas intervenidas.

Por otra parte, la recuperación total de la cancha de El Campín podría demorar entre cinco y diez días. De no observar mejoras significativas, está en riesgo un nuevo aplazamiento, específicamente para el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares, que estaba previsto en el mismo escenario. Daniel García, director del IDRD, advirtió que podrían aplazarse otros eventos, incluidos conciertos, si no se garantizan condiciones adecuadas para el fútbol. Hasta el momento, la empresa concesionaria no ha especificado ni un cronograma de restauración ni las medidas para compensar a los aficionados, por lo que la incertidumbre persiste respecto a los próximos partidos y eventos en el estadio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se canceló el partido Millonarios vs Once Caldas en El Campín?

El partido entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín fue cancelado debido a las malas condiciones de la grama, que no ofrecía garantías para la seguridad de jugadores y asistentes, según informó Sencia, empresa encargada de la administración del estadio. La concesionaria reconoció la decisión de las autoridades luego de los trabajos de recuperación realizados tras un concierto no resultaran suficientes para habilitar el campo de juego para el encuentro programado.

¿Cuál es el proceso para recuperar la grama de El Campín y cuánto tiempo tomará?

De acuerdo con la información divulgada por Sencia y citada por el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la recuperación del terreno de juego en El Campín tomaría entre cinco y diez días. El proceso incluyó el traslado de césped natural cultivado en las canchas del parque La Florida, dentro de un proyecto piloto aprobado por el IDRD y ejecutado por la empresa Equiver, con el objetivo de acelerar la renovación de la superficie. Sin embargo, este método aún deja dudas sobre su efectividad y la adecuación inmediata del campo para partidos profesionales.

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