Sencia y el estadio El Campín de Bogotá están nuevamente en el centro de discusión debido a la final de la Liga Femenina en Colombia, pues Independiente Santa Fe juega el partido decisivo frente al Deportivo Cali, pero no tiene escenario deportivo para disputarlo.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Y es que el cuadro bogotano clasificó luego de vencer a Millonarios en la semifinal, pero horas después se conoció que Sencia no le prestará el escenario deportivo al conjunto ‘Cardenal’ debido a que comenzará la preparación para el concierto de BTS y le hará un mantenimiento a la grada.

Este fue el comunicado de Sencia:

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Sobre la realización de eventos deportivos y culturales en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que (adjunto comunicado): pic.twitter.com/CJ2ua2uxDF — Sencia (@SenciaBogota) September 22, 2026

Este no será el único evento que afectará de cierta manera el calendario y el desarrollo de los equipos como Santa Fe y Millonarios, puesto que aún quedan varios conciertos más en fechas en las que estos clubes no podrán disponer del terreno de juego.

Qué conciertos quedan en El Campín este año

Los conciertos que habrá de acá hasta el cierre de año en el escenario deportivo son:

BTS el 2 y 3 de octubre.

Fonseca el 24 de octubre.

Ryan Castro el 31 de octubre.

Tigres del Norte el 7 de noviembre.

Megaland el 20 de noviembre.

Juntos de nuevo y vallenato el 21 de noviembre.

Karol G el 4, 5 y 6 de diciembre.

Cabe destacar que en medio de estos conciertos seguirán los partidos de Millonarios y Santa Fe, y peor aún si clasifican a los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano, por lo que será un tema que deben manejar desde ya los equipos para evitar inconvenientes cuando lleguen esos días.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Por lo pronto, Sencia sigue defendiendo que la mayor parte del año se ha destinado el estadio para eventos deportivos, pero igual los culturales son importantes y significan un impacto económico muy importante para la ciudad.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.