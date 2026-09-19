Por: El Espectador

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La esperada transformación del estadio El Campín, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Bogotá y el segundo en magnitud para la ciudad, enfrenta una nueva parálisis. La intervención, que plantea una inversión de 2,4 billones de pesos, atraviesa dificultades que impiden el inicio de las obras principales, las cuales según el cronograma debían comenzar durante el primer semestre de 2026. Esta situación se suma a una serie de modificaciones que el plan ha experimentado desde su concepción inicial: la propuesta pasó de buscar la renovación sobre la estructura existente a plantear la construcción de un nuevo estadio en terrenos adyacentes.

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De acuerdo con la información recogida, las dudas sobre la viabilidad y el ritmo actual del proyecto crecen. Aunque la empresa Sencia —encargada de liderar la ejecución de la obra— ha afirmado que los trámites necesarios ya se encuentran en fases finales, las inquietudes en el Concejo de Bogotá continúan. Se pide claridad sobre las razones detrás del estancamiento y sobre la seguridad de que el futuro escenario deportivo podrá abrir sus puertas en el plazo prometido de tres años.

Las reservas y llamados de atención desde el Concejo no son recientes. De hecho, las críticas surgieron incluso antes de que la Asociación Público Privada se definiera como modelo de desarrollo para el estadio. El desarrollo del proyecto ha registrado cambios relevantes, como el paso de la idea de construir sobre el actual estadio a proponer uno nuevo en un terreno cercano. Pese a que en marzo de este año la Alcaldía comunicó la realización de trabajos de adecuación y la autorización de la licencia de construcción, la realidad sobre el terreno es que aún no existe avance físico en las obras. Esta falta de movimiento ha incrementado la preocupación por si se podrán cumplir los plazos.

Uno de los llamados más recientes provino de la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, quien insistió en la importancia de conocer los avances reales del proyecto. Sánchez hizo referencia al contrato de concesión No. 2772 de 2024 y sus adiciones, destacando que este documento define un cronograma preciso para que las obras principales den inicio. Sin embargo, la ausencia de maquinaria y trabajos efectivos en el terreno continúa alimentando la incertidumbre acerca del futuro del estadio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están paralizadas las obras principales de la renovación del estadio El Campín?

La renovación del estadio El Campín sigue sin dar inicio a sus obras principales, a pesar de que el cronograma establecía su arranque para el primer semestre de 2026. Aunque Sencia, empresa encargada del proyecto, asegura que los trámites están en la fase final, aún no se ha movido maquinaria en el lugar. Las críticas del Concejo de Bogotá y la falta de avance reflejan retrasos significativos, lo que pone en duda el cumplimiento de los tiempos pactados.

¿Qué cambios ha sufrido el proyecto de construcción del nuevo estadio El Campín?

El proyecto ha atravesado transformaciones importantes desde su concepción inicial. En un principio, se planeaba renovar el estadio existente, pero luego se optó por construir una nueva estructura en un lote adyacente. Además, se han registrado ajustes en las finanzas de la empresa Sencia, así como en la estrategia de gestión bajo el modelo de Asociación Público Privada. Estos cambios han contribuido a las inquietudes sobre la viabilidad y el cumplimiento del plan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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