Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más destacados de la agenda cultural, pensado para todos los miembros de la familia. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro El Ensueño han anunciado la presentación del ensamble ‘Sembrando Joropo por el mundo’, liderado por Raúl Numerao. Esta función tendrá lugar el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. y, de acuerdo con la información oficial disponible, la entrada será gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente.

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La propuesta artística que traerá Raúl Numerao junto a seis músicos en escena promete un espectáculo que no solo integra música en vivo, sino también baile tradicional y coreografías cuidadosamente desarrolladas para crear una experiencia cercana con el público. De acuerdo con Idartes, el montaje combina rigor y emoción, y está concebido para emocionar tanto a conocedores como a quienes se acercan por primera vez a la tradición llanera.

La música del Llano, eje central de este evento, se presenta como un torrente de alegría y energía que representa la calidad musical del patrimonio nacional. El espectáculo abarca desde los tradicionales Cantos de Trabajo del Llano —manifestación esencial de la memoria cultural de la región— hasta el vibrante parrando llanero, donde baile y canto se unen en un solo escenario. Según la información del Teatro El Ensueño, cada puesta en escena de este ensamble busca ser un espacio de encuentro, identidad y transmisión de valores culturales ligados a la tradición llanera de Colombia.

Más allá del concierto, la labor de Raúl Numerao Ensamble se orienta a preservar y proyectar la riqueza cultural de la tradición llanera ante audiencias nacionales e internacionales. La agrupación apuesta no solo por la presentación artística, sino por fomentar la apropiación y conocimiento intergeneracional de este patrimonio, por medio de actividades formativas e intercambios culturales. Así, el ensamble fortalece el vínculo entre comunidades y tradiciones, promoviendo la continuidad de la música llanera como un patrimonio vivo que dialoga con el mundo.

La cita es el domingo 20 de septiembre de 2026, a las 3 p. m., en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur. Puede asistir cualquier persona mayor de cinco años y el acceso es gratuito previa inscripción.

¿Cómo inscribirse gratis para el evento ‘Sembrando Joropo por el mundo’ en Bogotá?

La entrada al espectáculo es gratuita pero requiere inscripción previa. Según Idartes, las personas interesadas deben completar un formulario en línea cuyo enlace ha sido compartido en la información oficial del evento. Al cumplir con este requisito, se asegura un cupo para disfrutar del montaje en el Teatro El Ensueño.

¿Qué son los Cantos de Trabajo del Llano y por qué se consideran patrimonio cultural?

Los Cantos de Trabajo del Llano son expresiones musicales tradicionales asociadas a las labores rurales en los Llanos colombianos. Según información del Teatro El Ensueño e Idartes, estos cantos forman parte esencial de la memoria y la identidad cultural regional, transmitiéndose oralmente de generación en generación y simbolizando el vínculo de las comunidades con su entorno y su historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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