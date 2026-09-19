Por: Portal Bogotá

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La transformación que vive Bogotá con la llegada de la Primera Línea del Metro continúa generando nuevos espacios de comunicación y participación ciudadana. En un evento especial, representantes de diferentes entidades del distrito presentaron el pódcast ‘Voces del Metro’, una iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la Secretaría Distrital de Gobierno y la Empresa Metro de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, este pódcast surge como una herramienta de pedagogía, cultura y diálogo para que la ciudadanía se acerque, comprenda y converse sobre los profundos cambios que supone este ambicioso proyecto de movilidad.

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Durante el acto de lanzamiento, en un espacio simbólico para la ciudad, participaron figuras clave como María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, Lina Vanessa Lozada León, subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de los Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno, y Adriana Padilla, gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura de la Empresa Metro de Bogotá. Estos representantes reforzaron la importancia de crear escenarios donde los bogotanos puedan reconocer los impactos del Metro en la movilidad, los territorios y la vida cotidiana. Según el IDPAC, el objetivo principal es que el proceso de transformación urbana no solo se materialice en infraestructuras, sino también en una ciudadanía informada y participativa.

María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, declaró: “La llegada del Metro es uno de los grandes hitos en la transformación de Bogotá, pero una transformación de esta magnitud también necesita ser comprendida, conversada y apropiada por la ciudadanía. Con ‘Voces del Metro’ queremos llevar esta conversación a más personas, escuchar sus historias, sus expectativas y sus diferentes miradas. La pedagogía también es una forma de participación y estamos convencidos de que Participar es Poder”.

Una de las señales más positivas ha sido la respuesta ciudadana frente al lanzamiento del pódcast. De acuerdo con información suministrada durante la jornada, los habitantes de la capital han visto en este formato una oportunidad cercana para informarse y expresar sus pensamientos sobre la transformación urbana. El pódcast no solo busca informar, sino también dialogar y fortalecer la cultura ciudadana alrededor del proyecto, enfocándose en las historias y voces de quienes hacen parte de la transformación capitalina.

‘Voces del Metro’, disponible en plataformas como Spotify, DCRadio y YouTube a través del canal Participación Bogotá, invita a los ciudadanos a involucrarse activamente en el proceso de cambio, sumando nuevas historias y puntos de vista al diálogo colectivo sobre el futuro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘Voces del Metro’ y cómo participa la ciudadanía bogotana?

‘Voces del Metro’ es un pódcast presentado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la Secretaría Distrital de Gobierno y la Empresa Metro de Bogotá, que busca acercar a los habitantes al proceso de transformación provocado por la Primera Línea del Metro. A través de conversaciones, historias y testimonios transmitidos en plataformas como Spotify, DCRadio y YouTube, la ciudadanía puede participar y conocer diferentes perspectivas sobre este megaproyecto.

¿Por qué la pedagogía ciudadana es relevante en el Metro de Bogotá?

La pedagogía ciudadana es fundamental porque permite que las personas no solo se informen sobre el avance de las obras, sino que también comprendan los cambios en la movilidad y el impacto cultural y social de la llegada del Metro. Según el IDPAC, este enfoque fomenta la participación y la apropiación del proyecto por parte de los bogotanos, facilitando un proceso de transformación más incluyente y dialogado para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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